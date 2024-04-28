Поляки блокируют только один пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская": пропускают около 80 грузовиков в сутки

Сейчас только пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская" остается заблокированным, с пропуском около 80 грузовиков в сутки. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Сейчас блокируется только один пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская" и такая неизменная ситуация уже несколько дней. Фактически по несколько грузовых средств в час пропускают как на въезд так и на выезд из Польши. За минувшие сутки это по 80 грузо-транспортных средств - отметил Демченко.

По словам Демченко, очень хороший грузопоток наблюдается на пункте пропуска "Ягодин", он вернулся к своим показателям, которые были до блокировки.

Дополнение

Ежедневно пассажиропоток составляет 80-85 тысяч человек, вчера же этот показатель вырос до 110 тысяч. В Госпогранслужбе связывают это с выходными и грядущей Пасхой.