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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко

Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 07:59  •  10368 просмотра

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Около 150 человек в день получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия необходимых документов для получения соответствующего разрешения, в то время как случаи незаконного пересечения фиксируются почти ежедневно, большинство из них в направлении Молдовы и Румынии.

Из-за отсутствия необходимых документов, которые бы давали право пересечь границу, ежедневно отказ получают почти 150 человек. В то же время практически ежедневно  фиксируются случаи незаконного пересечения, - больше всего их в направлении из Молдовы и Румынии.

Об этом в телемарафоне сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов, которые бы давали право пересечь границу, или же когда мужчины не подпадают под категории, которым можно пересечь границу

- сообщил Андрей Демченко.

По его словам, попытки нелегально пересечь границу есть и на зеленых участках и на пунктах пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы.

Что касается зеленого участка, то больше всего попыток фиксируется, и эта ситуация неизменна уже некоторое время, больше всего на границе с Молдовой и Румынией. Если говорить о пунктах пропуска, то больше всего попыток использования поддельных документов фиксируется на границе с Польшей

- сказал он.

Напомним,

В настоящее время не наблюдается значительного увеличения количества нелегальных пересечений границы, но попытки незаконного пересечения границы продолжаются как вдоль зеленой границы, так и в пунктах пропуска, причем больше всего таких попыток зафиксировано на границах с Румынией, Молдовой и Польшей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
moldovaМолдова
polshaПольша
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