На Львівщині судили школярку, яка під музику рф вилізла на дорожній знак
Київ • УНН
Яворівський суд виніс попередження неповнолітній дівчині, яка вилізла на дорожній знак та знімала відео під російську музику. Інцидент стався у квітні на трасі в напрямку Рави-Руської.
Яворівський районний суд виніс попередження неповнолітній дівчині, яка вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріали судової справи.
Деталі
Неповнолітню дівчину, яка у квітні вилізла на дорожній знак із написом "Рава-Руська", визнано винною у вчиненні дрібного хуліганства, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Під час засідання вона визнала свою провину та висловила каяття. Враховуючи неповнолітній вік правопорушниці, суд обмежився попередженням.
Визнати … винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, та застосувати до неї захід впливу у вигляді попередження
Нагадаємо
Подія сталася 21 квітня на трасі у напрямку міста Рава-Руська, на межі Яворівського та Львівського районів. Випускниця 11 класу вилізла на дорожній знак із написом "Рава-Руська", що було знято на відео під російську музику. Відео швидко поширилося в соціальних мережах, що привернуло увагу правоохоронців.
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