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Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
13:08 • 5116 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

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Financial Times

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The New York Times

На Львівщині судили школярку, яка під музику рф вилізла на дорожній знак

Київ • УНН

 • 1830 перегляди

Яворівський суд виніс попередження неповнолітній дівчині, яка вилізла на дорожній знак та знімала відео під російську музику. Інцидент стався у квітні на трасі в напрямку Рави-Руської.

На Львівщині судили школярку, яка під музику рф вилізла на дорожній знак

Яворівський районний суд виніс попередження неповнолітній дівчині, яка вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріали судової справи. 

Деталі

Неповнолітню дівчину, яка у квітні вилізла на дорожній знак із написом "Рава-Руська", визнано винною у вчиненні дрібного хуліганства, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час засідання вона визнала свою провину та висловила каяття. Враховуючи неповнолітній вік правопорушниці, суд обмежився попередженням. 

Визнати … винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, та застосувати до неї захід впливу у вигляді попередження

– йдеться у постанові Яворівського суду, опублікованій у Єдиному державному реєстрі.

Нагадаємо

Подія сталася 21 квітня на трасі у напрямку міста Рава-Руська, на межі Яворівського та Львівського районів. Випускниця 11 класу вилізла на дорожній знак із написом "Рава-Руська", що було знято на відео під російську музику. Відео швидко поширилося в соціальних мережах, що привернуло увагу правоохоронців. 

Танцювала на могилах під російську пісню про канібалізм: 17-річна порушниця отримала адмінпротокол23.05.25, 17:25 • 2138 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоКримінал та НП
Рава-Руська
Україна
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