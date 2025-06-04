Во Львовской области судили школьницу, которая под музыку рф вылезла на дорожный знак

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский
13:08 • 3136 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 8784 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 7558 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
11:35 • 13842 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 26271 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
09:02 • 33750 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
08:02 • 35813 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
4 июня, 06:24 • 81633 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
4 июня, 05:30 • 39359 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 43059 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.1м/с
40%
752мм
Популярные новости

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

4 июня, 05:11 • 47066 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

4 июня, 06:53 • 40371 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

08:26 • 29177 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

09:45 • 18952 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

10:53 • 19459 просмотра
публикации

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 6228 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 81627 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 123361 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 211243 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 252040 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 10764 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 66975 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 211243 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 139784 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 141252 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Во Львовской области судили школьницу, которая под музыку рф вылезла на дорожный знак

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

Яворовский суд вынес предупреждение несовершеннолетней девушке, которая вылезла на дорожный знак и снимала видео под российскую музыку. Инцидент произошел в апреле на трассе в направлении Равы-Русской.

Во Львовской области судили школьницу, которая под музыку рф вылезла на дорожный знак

Яворовский районный суд вынес предупреждение несовершеннолетней девушке, которая вылезла на дорожный знак и сняла видео под русскую музыку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы судебного дела. 

Детали

Несовершеннолетняя девушка, которая в апреле вылезла на дорожный знак с надписью "Рава-Русская", признана виновной в совершении мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время заседания она признала свою вину и выразила раскаяние. Учитывая несовершеннолетний возраст правонарушительницы, суд ограничился предупреждением. 

Признать … виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.173 КоАП, и применить к ней меру воздействия в виде предупреждения

– говорится в постановлении Яворовского суда, опубликованном в Едином государственном реестре.

Напомним

Событие произошло 21 апреля на трассе в направлении города Рава-Русская, на границе Яворовского и Львовского районов. Выпускница 11 класса вылезла на дорожный знак с надписью "Рава-Русская", что было снято на видео под русскую музыку. Видео быстро распространилось в социальных сетях, что привлекло внимание правоохранителей. 

Танцевала на могилах под русскую песню о каннибализме: 17-летняя нарушительница получила админпротокол23.05.25, 17:25 • 2134 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКриминал и ЧП
Рава-Русская
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9