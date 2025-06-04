Во Львовской области судили школьницу, которая под музыку рф вылезла на дорожный знак
Киев • УНН
Яворовский суд вынес предупреждение несовершеннолетней девушке, которая вылезла на дорожный знак и снимала видео под российскую музыку. Инцидент произошел в апреле на трассе в направлении Равы-Русской.
Яворовский районный суд вынес предупреждение несовершеннолетней девушке, которая вылезла на дорожный знак и сняла видео под русскую музыку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы судебного дела.
Детали
Несовершеннолетняя девушка, которая в апреле вылезла на дорожный знак с надписью "Рава-Русская", признана виновной в совершении мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Во время заседания она признала свою вину и выразила раскаяние. Учитывая несовершеннолетний возраст правонарушительницы, суд ограничился предупреждением.
Признать … виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.173 КоАП, и применить к ней меру воздействия в виде предупреждения
Напомним
Событие произошло 21 апреля на трассе в направлении города Рава-Русская, на границе Яворовского и Львовского районов. Выпускница 11 класса вылезла на дорожный знак с надписью "Рава-Русская", что было снято на видео под русскую музыку. Видео быстро распространилось в социальных сетях, что привлекло внимание правоохранителей.
Танцевала на могилах под русскую песню о каннибализме: 17-летняя нарушительница получила админпротокол23.05.25, 17:25 • 2134 просмотра