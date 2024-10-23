У пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею можливі затримки руху: що відомо
Київ • УНН
На польсько-українському кордоні розпочнуться ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття. Ремонт триватиме до двох тижнів, можливі затримки руху для транспорту у напрямку в'їзду в Україну.
На польсько-українському кордоні у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" можливі затримки руху через початок 24 жовтня ремонтних робіт, попередили у Держмитслужбі, пише УНН.
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"З 24 жовтня розпочнуться ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Ремонт триватиме до двох тижнів, тому в цей час можливі затримки руху для вантажних та легкових автомобілів у напрямку "в’їзд в Україну", - вказали у Держмитслужбі.
Мандрівників та перевізників закликали врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку.
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