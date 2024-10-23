В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей возможны задержки движения: что известно
Киев • УНН
На польско-украинской границе начнутся ремонтные работы по замене дорожного покрытия. Ремонт продлится до двух недель, возможны задержки движения для транспорта в направлении въезда в Украину.
На польско-украинской границе в пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенное» возможны задержки движения из-за начала 24 октября ремонтных работ, предупредили в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
«С 24 октября начнутся ремонтные работы по замене дорожного покрытия в пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенное». Ремонт продлится до двух недель, поэтому в это время возможны задержки движения для грузовых и легковых автомобилей в направлении «въезд в Украину», - указали в Гостаможслужбе.
Путешественников и перевозчиков призвали учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении.
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью23 октября 2024, 08:41 • 84245 просмотров