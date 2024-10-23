В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Государственная пограничная служба Украины не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью.

Решение о внесении изменений в нормативно-правовые акты рассматривается в рамках сотрудничества с СНБО и другими органами.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии журналисту УНН.

«Пограничная служба всегда проверяла тщательно все документы, которые давали право мужчинам на пересечение границы. Мы и в дальнейшем это будем делать», - сказал Демченко.

По его словам, они ежедневно выявляют поддельные документы, но статистики поддельных документов, по инвалидности пограничная служба не имеет.

Относительно процедуры проверки пограничниками документов по инвалидности, может лишь отметить, что мы взаимодействуем с государственными органами и используем технические средства контроля за документами - подчеркнул спикер.

Он добавил, что решение СНБО определило дополнительную задачу в сотрудничестве с Госпогранслужбой и другими заинтересованными органами рассмотреть внесение изменений в нормативно-правовые акты, относительно особенностей пересечения границы Украины лиц, имеющих инвалидность.

Когда это будет наработано все узнают, возможно изменения в правила пересечения, проверки документов или контроля по документам - добавил Демченко.

Напомним,

В начале октября чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

На следующий день ее взяли под стражу, а дело передали в НАБУ.

Уже вскоре в СМИ появилась информация, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с их руководителем Алексеем Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрытие коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы вышеупомянутой Татьяны Крупы.

По результатам проверки, оказалось, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельнитчины имеет инвалидность.

Именно это стало причиной созыва Президентом Украины Владимиром Зеленским заседания СНБО.

В результате после заседания по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость.

Сразу после этого заседания генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку.

Кроме того, на заседании был принят ряд решений, в частности, по цифровизации процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссийи, реальную проверку деклараций членов МСЭК.

Также Кабинету министров было поручено проработать вместе с Государственной пограничной службой Украины и другими органами в месячный срок вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты относительно особенностей пересечения государственной границы Украины бывшими должностными лицами государственных органов, которые имеют инвалидность, с определением перечня их документов, подлежащих проверке

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что из-за ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями будут неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозову всех чиновников, начиная с топ-чиновников.

По состоянию на сейчас известно, что по материалам СБУ подозрение уже получили 64 должностных лица МСЭК, а также отменено более 4 тыс. выводов об инвалидности.