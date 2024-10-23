У ДПСУ не виключають можливі зміни у перетині кордону для чоловіків з інвалідністю

Державна прикордонна служба України не виключає можливих змін у процедурі перетину кордону для чоловіків з інвалідністю.

Рішення про внесення змін до нормативно-правових актів розглядається в рамках співпраці з РНБО та іншими органами.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі журналісту УНН.

"Прикордонна служба завжди перевіряла ретельно усі документи, які давали право чоловікам на перетин кордону. Ми й надалі це робитимемо", - сказав Демченко.

За його словами, вони щодня виявляють підроблені документи, але статистики підроблених документів, щодо інвалідності прикордонна служба немає.

Щодо процедури перевірки прикордонниками документів по інвалідності, може лише зазначити, що ми взаємодіємо з державними органами та використовуємо технічні засоби контролю за документами - наголосив речник.

Він додав, що рішення РНБО визначило додаткове завдання у співпраці з Держприкордонслужбою та іншими зацікавленими органами розглянути внесення змін до нормативно-правових актів, щодо особливостей перетину кордону України осіб, які мають інвалідність.

Коли це буде напрацьовано всі дізнаються, можливо будуть зміни до правил перетину, перевірки документів або контролю за документами - додав Демченко.

Нагадаємо

На початку жовтня посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

На наступний день її взяли під варту, а справу передали до НАБУ.

Вже незабаром в ЗМІ з’явилась інформація, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з їх керівником Олексієм Олійником оформили інвалідність.

За припущеннями журналістів, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи вищезгаданої Тетяни Крупи.

За результатами перевірки, виявилося, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність.

Саме це стало причиною скликання Президентом України Володимиром Зеленським засідання РНБО.

У результаті після засідання щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернути справедливість.

Одразу після цього засідання генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.

Крім того, на засіданні було ухвалено низку рішень, зокрема, щодо цифровізації процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальну перевірка декларацій членів МСЕК.

Також Кабінету міністрів було доручено опрацювати разом із Державною прикордонною службою України та іншими органами у місячний строк питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання державного кордону України колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність, з визначенням переліку їх документів, що підлягатимуть перевірці. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій.т

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що через ситуацію з МСЕК та фальшивими інвалідностями будуть невідкладні та швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців.

Станом на зараз відомо, що за матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовців МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.