Різдвяний ажіотаж: які пункти пропуску на кордоні у Львівській області найбільш завантажені

10:56 • 5160 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 7202 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 11494 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 16044 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 15361 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26165 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 44988 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36923 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37640 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 20761 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 27257 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 16620 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 20491 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 3098 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 17267 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 36559 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 50694 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 52446 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 10366 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 52217 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 69511 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 68994 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 72390 перегляди
Різдвяний ажіотаж: які пункти пропуску на кордоні у Львівській області найбільш завантажені

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області збільшується, українці їдуть за кордон. Найбільше навантаження спостерігається у "Шегинях" та "Краківці", найменше – у "Смільниці" та "Нижанковичах".

Різдвяний ажіотаж: які пункти пропуску на кордоні у Львівській області найбільш завантажені

Перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зростає – українці вирушають за кордон на відпочинок і за покупками. Де найбільше навантаження - розповіли у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Найбільше навантаження фіксують у "Шегинях" та "Краківці", тоді як найменші черги – у "Смільниці" та "Нижанковичах". Помірний трафік – у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві" 

- йдеться у повідомленні.

У ДПСУ відзначають, що за прогнозами, трафік зросте до 25%.

Прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами. У дні Різдва та Нового року очікується короткочасне зниження інтенсивності руху, а поступове зменшення пасажиропотоку прогнозується вже після першого тижня січня 

- йдеться у повідомленні.

Прикордонники радять для швидшого перетину обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час.

На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам25.11.25, 11:27 • 6523 перегляди

Антоніна Туманова

Суспільство
Новий рік
Державний кордон України
Львівська область
Державна прикордонна служба України
Рава-Руська
Польща