Різдвяний ажіотаж: які пункти пропуску на кордоні у Львівській області найбільш завантажені
Київ • УНН
Перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області збільшується, українці їдуть за кордон. Найбільше навантаження спостерігається у "Шегинях" та "Краківці", найменше – у "Смільниці" та "Нижанковичах".
Перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зростає – українці вирушають за кордон на відпочинок і за покупками. Де найбільше навантаження - розповіли у Держприкордонслужбі, передає УНН.
Найбільше навантаження фіксують у "Шегинях" та "Краківці", тоді як найменші черги – у "Смільниці" та "Нижанковичах". Помірний трафік – у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві"
У ДПСУ відзначають, що за прогнозами, трафік зросте до 25%.
Прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами. У дні Різдва та Нового року очікується короткочасне зниження інтенсивності руху, а поступове зменшення пасажиропотоку прогнозується вже після першого тижня січня
Прикордонники радять для швидшого перетину обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час.
На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам25.11.25, 11:27 • 6523 перегляди