Різдвяний ажіотаж: які пункти пропуску на кордоні у Львівській області найбільш завантажені

Перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зростає – українці вирушають за кордон на відпочинок і за покупками. Де найбільше навантаження - розповіли у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Найбільше навантаження фіксують у "Шегинях" та "Краківці", тоді як найменші черги – у "Смільниці" та "Нижанковичах". Помірний трафік – у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві" - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ відзначають, що за прогнозами, трафік зросте до 25%.

Прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами. У дні Різдва та Нового року очікується короткочасне зниження інтенсивності руху, а поступове зменшення пасажиропотоку прогнозується вже після першого тижня січня - йдеться у повідомленні.

Прикордонники радять для швидшого перетину обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час.

