Рождественский ажиотаж: какие пункты пропуска на границе во Львовской области наиболее загружены

Перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области растет – украинцы отправляются за границу на отдых и за покупками. Где наибольшая нагрузка - рассказали в Госпогранслужбе, передает УНН.

Наибольшая нагрузка фиксируется в "Шегинях" и "Краковце", тогда как наименьшие очереди – в "Смильнице" и "Нижанковичах". Умеренный трафик – в "Раве-Русской", "Угринове" и "Грушеве" - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что по прогнозам, трафик вырастет до 25%.

Пограничники постепенно увеличивают количество личного состава, разворачивают дополнительные автоматизированные рабочие места и поддерживают тесное взаимодействие с польскими коллегами. В дни Рождества и Нового года ожидается кратковременное снижение интенсивности движения, а постепенное уменьшение пассажиропотока прогнозируется уже после первой недели января - говорится в сообщении.

Пограничники советуют для более быстрого пересечения выбирать менее загруженные пункты и ночное или утреннее время.

