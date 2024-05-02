Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані, в черзі біля "Ягодина" близько 200 вантажівок - Демченко

На кордоні з Польщею не блокується жоден пункт пропуску для руху вантажівок. Наразі немає тисячних черг, як це було раніше, але навпроти пункту пропуску "Ягодин" в чергах перебуває близько 200 вантажівок, але враховуючи пропускну спроможність пункту, вони за добу перетнуть кордон. Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

По вантажним транспортним засобам, на щастя, зараз розблоковані всі напрямки. Кілька днів тому розблокували напрямок пункту пропуску "Рава-Руська", який залишався останнім заблокованим. На минулому тижні був розблокований найбільший інфраструктурний напрямок - пункт пропуску "Ягодин" і зараз він фактично за добу пропускає щоденно 1300 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, бо під час дій польський фермерів, на мою думку, тут пропускалося найменша кількість вантажівок, якщо порівнювати з пропускною спроможністю цього напрямку

Він додав, що через розблоковані напрямки "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Устилуг", "Угринів" вантажівки їдуть досить активно відповідно до пропускної спроможності кожного з напрямів.

І власне зменшилися черги. Немає тих тисячних черг, як це було раніше, коли польські фермери блокували відразу 6 напрямків і в чергах могло стояти понад 3500 вантажних транспортних засобів. Зараз на "Ягодині" в чергах було близько 200 вантажівок, які очікують на перетин кордону, але при тій пропускній спроможності, то звісно вони за добу всі проїдуть. Така сама ситуація і на інших напрямках. Сподіваємося, що польські фермери не поновлюватимуть своїх дій з блокування руху і вантажопотік буде відбуватися активно по всім пунктам пропуску