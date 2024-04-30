Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку: Шмигаль про блокування польськими фермерами кордону
Київ • УНН
Українсько-польський кордон розблоковано після того, як план порозуміння, представлений українським урядом, дав результати, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Українсько-польський кордон фактично розблокований. План порозуміння, який представив український уряд, дав результат. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, висловив сподівання, що цю сторінку перегорнуто у відносинах з Польщею, передає УНН.
Українсько-польський кордон фактично розблокований. План порозуміння, який представив наш Уряд, дав результат. Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею, і далі наші стосунки будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі,
Деталі
Він висловив вдячність польському Уряду та особисто прем’єр-міністру Дональду Туску за зусилля в цьому напрямку.
Доповнення
29 квітня повідомлялося, що польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", який єдиний був заблокований.
В ДПСУ повідомляли, що після зняття блокади польських фермерів на рух вантажівок на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною рух став набагато інтенсивнішим, і лише на ПП "Ягодин" за добу кордон перетинають 1300 вантажівок в обох напрямках.