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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Надеемся, мы перевернули эту страницу: Шмыгаль о блокировании польскими фермерами границы
Украинско-польская граница разблокирована после того, как план взаимопонимания, представленный украинским правительством, дал результаты, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили 210 медучреждений: где разрушений больше всего
За 26 месяцев полномасштабной войны россияне повредили 1 588 и полностью разрушили 210 медицинских учреждений в Украине, больше всего пострадали Харьковская, Донецкая, Николаевская, Киевская, Черниговская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области.
В оккупированном рф Бердянске проблемы пропала мобильная связь и Интернет
Бердянск, временно оккупированный россиянами в Запорожской области, снова остался без связи: нет телевидения, почти нет сигнала мобильной связи, не работает популярный местный провайдер.
Силы обороны поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении
Украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук" во время разведки на Сумском направлении.
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении министру аграрной политики Николаю Сольскому за якобы содействие "захвату" государственных земель стоимостью 291 млн грн у государственных предприятий Национальной аграрной академии Украины, которые оказались в руках бойцов АТО, но Верховный Суд ранее отклонил претензии этих предприятий на спорную землю.
Дональд Трамп оштрафован на 9 тысяч долларов за нарушение ограничения на высказывания
Бывший президент США Дональд Трамп был оштрафован на 9 000 долларов за неоднократное нарушение приказа, запрещающего ему делать публичные заявления о свидетелях и присяжных в уголовном процессе против него в Нью-Йорке.
Использовали автомобили, как таран: во Франции преступники ограбили фургон, перевозивший ювелирные изделия
Вблизи Лиона вооруженные грабители напали на фургон, который перевозил ювелирные изделия. Чтобы остановить защищенный фургон, они использовали свои автомобили, как тараны.
ВАКС изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю на залог в деле о растрате $307 млн
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю с домашнего ареста на залог в более 908 тысяч гривен по делу о хищении 307 миллионов гривен Министерства обороны при строительстве складов.
9 500 украинцев взяли кредиты на жилье в рамках "еОселя"
9 500 украинцев взяли кредиты на сумму почти 15 миллиардов гривен на приобретение жилья по программе "еОселя".
Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов
Украинское правительство выделило дополнительные 15,5 миллиардов гривен на закупку 300 000 беспилотников для Сил безопасности и обороны.