Надеемся, мы перевернули эту страницу: Шмыгаль о блокировании польскими фермерами границы

Украинско-польская граница фактически разблокирована. План взаимопонимания, который представило украинское правительство, дал результат. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, выразил надежду, что эта страница перевернута в отношениях с Польшей, передает УНН.

Украинско-польская граница фактически разблокирована. План взаимопонимания, который представило наше Правительство, дал результат. Надеемся, мы перевернули эту страницу в отношениях с Польшей, и дальше наши отношения будут строиться на прагматичной взаимовыгодной основе, - сказал Шмыгаль.

Детали

Он выразил благодарность польскому правительству и лично премьер-министру Дональду Туску за усилия в этом направлении.

Дополнение

29 апреля сообщалось, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская", который единственный был заблокирован.

В ГПСУ сообщали, что после снятия блокады польских фермеров на движение грузовиков на всех пунктах пропуска на границе с Украиной движение стало намного интенсивнее, и только на ПП "Ягодин" за сутки границу пересекают 1300 грузовиков в обоих направлениях.