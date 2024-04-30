Рух вантажівок після зняття блокади на кордоні з Польщею значно інтенсифікувався, на ПП "Ягодин" проїжджає 1300 вантажівок
Київ • УНН
Після зняття блокади польських фермерів рух на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні активізувався: за добу через пункт пропуску "Ягодин" в обох напрямках проїжджає 1300 вантажівок.
Після зняття блокади польських фермерів на рух вантажівок на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною рух став набагато інтенсивнішим, і лише на ПП "Ягодин" за добу кордон перетинають 1300 вантажівок в обох напрямках. Про це повідомив у вівторок в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УНН.
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Речник ДПСУ вказав, що вчора близько 10 години польські прикордонники повідомили, що "польські фермери припиняють блокувати рух на останньому з напрямків, де вони вчиняли такі дії" - це ПП "Рава-Руська". "Єдине, що нас також повідомили польські колеги, що все ж таки у бік Польщі не пропускатимуться вантажні транспортні засоби, які перевозять зернові культури", - зазначив він.
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І фактично тепер всі напрямки, можна сказати, вони розблоковані, і рух вантажівок відбувається, звісно, вкрай інтенсивніше, ніж це було раніше
Він нагадав, що минулого тижня також було розблоковано ПП "Ягодин". "Нагадаю, це найбільший інфраструктурний напрямок, який здатен пропускати велику кількість транспорту... І зараз ми бачимо, що там кордон перетинає за добу 1300 вантажівок в обох напрямках", - вказав Демченко, додавши, що при блокаді тут було найменше таких перетинів.
Також, з його слів, "рух інтенсивний відбувається" і по напрямку раніше розблокованих ПП "Краківець" та "Шегині".
"Звісно, рух є і по розблокованих "Устилугу" та "Угринову", але ці ПП мають свою особливість, адже можуть пропускати лише вантажівки вагою до 7,5 тонни", - зазначив Демченко, додавши, що понад це тут можуть перетинати виключно на виїзд з України і то порожнім.
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