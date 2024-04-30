Рух вантажівок після зняття блокади на кордоні з Польщею значно інтенсифікувався, на ПП "Ягодин" проїжджає 1300 вантажівок

Після зняття блокади польських фермерів на рух вантажівок на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною рух став набагато інтенсивнішим, і лише на ПП "Ягодин" за добу кордон перетинають 1300 вантажівок в обох напрямках. Про це повідомив у вівторок в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УНН.

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Речник ДПСУ вказав, що вчора близько 10 години польські прикордонники повідомили, що "польські фермери припиняють блокувати рух на останньому з напрямків, де вони вчиняли такі дії" - це ПП "Рава-Руська". "Єдине, що нас також повідомили польські колеги, що все ж таки у бік Польщі не пропускатимуться вантажні транспортні засоби, які перевозять зернові культури", - зазначив він.

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І фактично тепер всі напрямки, можна сказати, вони розблоковані, і рух вантажівок відбувається, звісно, вкрай інтенсивніше, ніж це було раніше - сказав Демченко.

Він нагадав, що минулого тижня також було розблоковано ПП "Ягодин". "Нагадаю, це найбільший інфраструктурний напрямок, який здатен пропускати велику кількість транспорту... І зараз ми бачимо, що там кордон перетинає за добу 1300 вантажівок в обох напрямках", - вказав Демченко, додавши, що при блокаді тут було найменше таких перетинів.

Також, з його слів, "рух інтенсивний відбувається" і по напрямку раніше розблокованих ПП "Краківець" та "Шегині".

"Звісно, рух є і по розблокованих "Устилугу" та "Угринову", але ці ПП мають свою особливість, адже можуть пропускати лише вантажівки вагою до 7,5 тонни", - зазначив Демченко, додавши, що понад це тут можуть перетинати виключно на виїзд з України і то порожнім.

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