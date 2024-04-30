Движение грузовиков после снятия блокады на границе с Польшей значительно интенсифицировалось, на ПП "Ягодин" проезжает 1300 грузовиков

После снятия блокады польских фермеров на движение грузовиков на всех пунктах пропуска на границе с Украиной движение стало намного интенсивнее, и только на ПП "Ягодин" за сутки границу пересекают 1300 грузовиков в обоих направлениях. Об этом сообщил во вторник в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

Представитель ГПСУ указал, что вчера около 10 часов польские пограничники сообщили, что "польские фермеры прекращают блокировать движение на последнем из направлений, где они совершали такие действия" - это ПП "Рава-Русская". "Единственное, что нам также сообщили польские коллеги, что все же в сторону Польши не будут пропускаться грузовые транспортные средства, которые перевозят зерновые культуры", - отметил он.

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И фактически теперь все направления, можно сказать, они разблокированы, и движение грузовиков происходит, конечно, крайне интенсивнее, чем это было раньше - сказал Демченко.

Он напомнил, что на прошлой неделе также было разблокировано ПП "Ягодин". "Напомню, это крупнейшее инфраструктурное направление, которое способно пропускать большое количество транспорта... И сейчас мы видим, что там границу пересекает за сутки 1300 грузовиков в обоих направлениях", - указал Демченко, добавив, что при блокаде здесь было меньше всего таких пересечений.

Также, по его словам, "движение интенсивное происходит" и по направлению ранее разблокированных ПП "Краковец" и "Шегини".

"Конечно, движение есть и по разблокированным "Устилугу" и "Угринову", но эти ПП имеют свою особенность, ведь могут пропускать только грузовики весом до 7,5 тонны", - отметил Демченко, добавив, что сверх этого здесь могут пересекать исключительно на выезд из Украины и то пустым.

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