Эксперт рассказал, как блокирование границы влияет на аграриев

Блокирование границы польскими фермерами негативно влияет на аграрный бизнес. Потери, которые несли товаропроизводители, переработчики, логистические компании составляют значительные суммы.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает УНН.

Детали

В целом конечно повлияла негативно. Если мы берем в подсчет еще с ноября месяца, каждый месяц потери недополученных таможенных сборов и по данным председателя Комитета налоговой и таможенной политики Гетманцева только за счет неуплаты таможенных пошлин в марте потери составляют 6,3 млрд гривен. Это сверхбольшие средства для воюющей страны, а если мы еще возьмем прямые и косвенные убытки, которые несли товаропроизводители, переработчики, логистические компании, это значительно большие сумму - сказал Марчук.

Он отметил, что на сегодня остаются заблокированными два пункта пропуска на границе с Польшей.

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Украина на прошлой неделе провела интенсивные переговоры с Польшей. Не только на уровне межправительственных команд, но и были привлечены профильные аграрные ассоциации. Ситуация такова, что удалось договориться, что по ряду ряда продуктов удалось договориться, что не будут вводиться лицензирования и диалог продолжится. Речь идет о сахаре, малине. Буквально о малине и сахаре будут говорить на этой неделе в Украине. Но ключевым остается вопрос транзита и разблокирования границы - добавил Марчук.

Напомним,

Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году. Традиционно активную посевную кампанию проводят южные регионы. Однако аграрии на прифронтовых территориях сталкиваются с проблемами заминирования и ведением боевых действий.

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