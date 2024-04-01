Эксперт рассказал, как блокирование границы влияет на аграриев
Киев • УНН
Блокада границы польскими фермерами нанесла значительный ущерб украинским товаропроизводителям, переработчикам и логистическим компаниям: по оценкам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, только за март неуплаченные таможенные платежи составили 6,3 миллиарда гривен.
Блокирование границы польскими фермерами негативно влияет на аграрный бизнес. Потери, которые несли товаропроизводители, переработчики, логистические компании составляют значительные суммы.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает УНН.
Детали
В целом конечно повлияла негативно. Если мы берем в подсчет еще с ноября месяца, каждый месяц потери недополученных таможенных сборов и по данным председателя Комитета налоговой и таможенной политики Гетманцева только за счет неуплаты таможенных пошлин в марте потери составляют 6,3 млрд гривен. Это сверхбольшие средства для воюющей страны, а если мы еще возьмем прямые и косвенные убытки, которые несли товаропроизводители, переработчики, логистические компании, это значительно большие сумму
Он отметил, что на сегодня остаются заблокированными два пункта пропуска на границе с Польшей.
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Напомним,
Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году. Традиционно активную посевную кампанию проводят южные регионы. Однако аграрии на прифронтовых территориях сталкиваются с проблемами заминирования и ведением боевых действий.
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Эксперт рассказал, как блокирование границы влияет на аграриев
Блокада границы польскими фермерами нанесла значительный ущерб украинским товаропроизводителям, переработчикам и логистическим компаниям: по оценкам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, только за март неуплаченные таможенные платежи составили 6,3 миллиарда гривен.
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