Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР

В Украине засеяно более 470 000 гектаров, - по сравнению с прошлым годом гораздо больше в Херсонской и Харьковской областях. Впрочем культуры посевов меняются в связи со стремлением фермеров избежать убытков. В то же время, блокирование границ с Польшей заставляет фермеров, которые экспортируют продукцию в Западную Европу, дополнительно искать средства для весенне-полевых работ.

Об этом рассказал для Медиацентра Украина Дмитрий Соломчук, народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, передает УНН.

Площади увеличиваются. Культуры посевов меняются. Аграрии не имеют желания, из-за экономической нерентабельности сеять кукурузу, а больше переходят на сою. - сообщил Соломчук.

По словам нардепа, в Украине засеяно более 470 000 гектаров, в основном это пшеница, ячмень, горох, овес.

Больше всего засеяно на сегодняшний день в Одесской области. Также значительно больше засеяно площадей в Херсонской и Харьковской областях.

В Херсонской области по сравнению с прошлым годом гораздо больше засеяно площадей, поскольку были разминированы территории. Также уже больше разминировано на Харьковщине, соответственно увеличиваются посевы - сказал Соломчук.

На вопрос, каковы прогнозы и каких результатов ожидает Украина в этом году, Соломчук ответил следующее:

Все еще зависит от погодных условий, потому что есть территории, которые сегодня из-за сильных ливней, дождей даже подтоплены. Если погода нормализуется, то я думаю, они будут на уровне как и в прошлом сезоне. Кто-то прогнозирует, что, возможно, на 2-3% площади будут меньше. Но я так не думаю, потому что, например, на Херсонщине в прошлом году было разминировано 50 тысяч гектаров, то этот год уже 180 тысяч гектаров - сообщил представитель Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

Соломчук также объяснил, к чему будут тяготеть аграрии в 2024 году - к экспериментальным культурам или к стабильным испытанным культурам.

Если взять крупные компании, то они все равно засевают культуры более традиционные: соя, пшеница, кукуруза. Если взять малые фермерские хозяйства, они уходят больше в нишевые культуры, поскольку имея 20, 50, 100 гектаров земли, то на пшенице или кукурузе - это только убыток, ничего не заработаешь - поэтому переходят больше на овощные культуры, то есть картофель, лук или на нишевые культуры. - сказал он.

По поводу блокирования границ с Польшей и влияния этого фактора на планы посевных, народный депутат отметил, что это влияет на подготовительные весенне-полевые работы аграриев, которые экспортировали в Западную Европу:

Производители доставляли продукцию в Германию и скандинавские страны, но сегодня у них склады заполнены и с логистикой проблема, это влияет на их финансы, подготовительные работы весенне-полевые; фермеры вынуждены идти в банки и дополнительно кредитоваться или привлекать различные гранты или помощь от различных фондов. - сообщил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики

Напомним,

Изменение климата позволило выращивать новые культуры в регионах Украины, где они ранее не выращивались, создавая возможности для развития аграрного сектора.

Протесты бельгийских фермеров в Брюсселе переросли в беспорядки: полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали навоз, яйца и фейерверки, в результате чего пострадали двое офицеров полиции и пожарный.