Україна та Польща провели переговори за посередництва Єврокомісії: говорили про блокування кордонів
Київ • УНН
Дискусія між Україною та Польщею щодо блокування кордонів була конструктивною, обидві сторони домовилися провести наступну зустріч через тиждень для продовження переговорів.
Посол України при ЄС Всеволод Ченцов розповів, як пройшли переговори з Польщею за посередництва Єврокомісії. Він заявив що дискусія була конструктивною, і є певний прогрес. Про це пише Радіо.Свобода, передає УНН.
Платформа (переговори між Україною та Польщею за посередництва Єврокомісії - ред.) не функціонувала, тому що польська сторона, власне, до вчорашнього дня брала паузу щодо своєї участі в цьому інструменті. Вчора вони взяли участь. Була в принципі конструктивна дискусія. Ми домовилися наступне засідання провести буквально через тиждень. Тобто ми цей діалог не перериваємо.
Деталі
За словами Всеволода Ченцова, українська сторона навела статистику, показавши, що по суті немає підстав для вжиття "таких просто диких заходів зі боку протестуючих", а більшість тих проблем, про які вони говорять, – "надумані".
Посол України в ЄС нагадав полякам про інструмент контролю імпорту українських продуктів, що працює в Румунії та Болгарії, й довів свою ефективнітсь.
"Це система контролю імпорту наших продуктів в ці країни. Я не говорю зараз про транзит. І у нас немає проблем або інцидентів порушення нашими компаніями цього режиму. Як вони працюють – вони роблять заявки Мінекономіки, МінАПК відпрацьовує. Якщо інша сторона не має застережень щодо видачі по суті таких ліцензій чи дозволів на поставку, значить вона дозволяється. Ми запропонували і Польщі, і іншим країнам просто використовувати цей інструмент, який вже довів свою ефективність. І комісія, власне, підтверджує ефективність інструменту", – розповів Всеволод Ченцов.
Контекст
Польські фермери домагаються припинення безмитного імпорту продовольства з України, а також скасування обмежень ЄС на використання пестицидів і добрив, пов'язаних зі зміною клімату.
Брюссель погодився встановити ліміти на імпорт української птиці, м'яса та цукру з червня у відповідь на протести фермерів, які також відбулися в десятці інших країн ЄС.
З точки зору українського уряду, що останні вимоги Польщі є необґрунтованими, оскільки Україна дотримується попередньої домовленості про перевірку того, що експорт зерна йде транзитом через Польщу, а не наповнює її внутрішній ринок
Нагадаємо
Протести на україно-польсьокму кордоні посилилися в останні тижні. На початку цього місяця протестувальники зупинили три українські вантажівки з зерном, що прямували до Литви, розсипавши частину вантажу. Минулого тижня фермери у Вроцлаві закидали яйцями плакат із закликом до солідарності з Україною.
Міністр сільського господарства України Микола Сольський попередив на вихідних, що його уряд розглядає можливість запровадження торговельних обмежень на польський імпорт у відповідь на перебої на кордоні.
Зеленський разом з урядом готовий приїхати на кордон з Польщею, Туска та Дуду теж закликає прибути21.02.24, 16:35 • 107407 переглядiв
Станом на 21 лютого, за даними Державної прикордонної служби, триває блокування шести пунктів перетину кордону Польщі з Україною, у чергах стоять близько 2 500 вантажівок.