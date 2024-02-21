Україна та Польща провели переговори за посередництва Єврокомісії: говорили про блокування кордонів

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов розповів, як пройшли переговори з Польщею за посередництва Єврокомісії. Він заявив що дискусія була конструктивною, і є певний прогрес. Про це пише Радіо.Свобода, передає УНН.

Платформа (переговори між Україною та Польщею за посередництва Єврокомісії - ред.) не функціонувала, тому що польська сторона, власне, до вчорашнього дня брала паузу щодо своєї участі в цьому інструменті. Вчора вони взяли участь. Була в принципі конструктивна дискусія. Ми домовилися наступне засідання провести буквально через тиждень. Тобто ми цей діалог не перериваємо. – розповів Ченцов.

Деталі

За словами Всеволода Ченцова, українська сторона навела статистику, показавши, що по суті немає підстав для вжиття "таких просто диких заходів зі боку протестуючих", а більшість тих проблем, про які вони говорять, – "надумані".

Посол України в ЄС нагадав полякам про інструмент контролю імпорту українських продуктів, що працює в Румунії та Болгарії, й довів свою ефективнітсь.

"Це система контролю імпорту наших продуктів в ці країни. Я не говорю зараз про транзит. І у нас немає проблем або інцидентів порушення нашими компаніями цього режиму. Як вони працюють – вони роблять заявки Мінекономіки, МінАПК відпрацьовує. Якщо інша сторона не має застережень щодо видачі по суті таких ліцензій чи дозволів на поставку, значить вона дозволяється. Ми запропонували і Польщі, і іншим країнам просто використовувати цей інструмент, який вже довів свою ефективність. І комісія, власне, підтверджує ефективність інструменту", – розповів Всеволод Ченцов.

Контекст

Польські фермери домагаються припинення безмитного імпорту продовольства з України, а також скасування обмежень ЄС на використання пестицидів і добрив, пов'язаних зі зміною клімату.

Брюссель погодився встановити ліміти на імпорт української птиці, м'яса та цукру з червня у відповідь на протести фермерів, які також відбулися в десятці інших країн ЄС.

З точки зору українського уряду, що останні вимоги Польщі є необґрунтованими, оскільки Україна дотримується попередньої домовленості про перевірку того, що експорт зерна йде транзитом через Польщу, а не наповнює її внутрішній ринок

Нагадаємо

Протести на україно-польсьокму кордоні посилилися в останні тижні. На початку цього місяця протестувальники зупинили три українські вантажівки з зерном, що прямували до Литви, розсипавши частину вантажу. Минулого тижня фермери у Вроцлаві закидали яйцями плакат із закликом до солідарності з Україною.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський попередив на вихідних, що його уряд розглядає можливість запровадження торговельних обмежень на польський імпорт у відповідь на перебої на кордоні.

Зеленський разом з урядом готовий приїхати на кордон з Польщею, Туска та Дуду теж закликає прибути

Станом на 21 лютого, за даними Державної прикордонної служби, триває блокування шести пунктів перетину кордону Польщі з Україною, у чергах стоять близько 2 500 вантажівок.