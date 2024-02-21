Украина и Польша провели переговоры при посредничестве Еврокомиссии: говорили о блокировании границ

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов рассказал, как прошли переговоры с Польшей при посредничестве Еврокомиссии. Он заявил, что дискуссия была конструктивной, и есть определенный прогресс. Об этом пишет Радио.Свобода, передает УНН.

Платформа (переговоры между Украиной и Польшей при посредничестве Еврокомиссии - ред.) не функционировала, потому что польская сторона, собственно, до вчерашнего дня брала паузу относительно своего участия в этом инструменте. Вчера они приняли участие. Была в принципе конструктивная дискуссия. Мы договорились следующее заседание провести буквально через неделю. То есть мы этот диалог не прерываем. - рассказал Ченцов.

Детали

По словам Всеволода Ченцова, украинская сторона привела статистику, показав, что по сути нет оснований для принятия "таких просто диких мер со стороны протестующих", а большинство тех проблем, о которых они говорят, - "надуманные".

Посол Украины в ЕС напомнил полякам об инструменте контроля импорта украинских продуктов, который работает в Румынии и Болгарии, и доказал свою эффективность.

"Это система контроля импорта наших продуктов в эти страны. Я не говорю сейчас о транзите. И у нас нет проблем или инцидентов нарушения нашими компаниями этого режима. Как они работают - они делают заявки Минэкономики, МинАПК отрабатывает. Если другая сторона не имеет оговорок относительно выдачи по сути таких лицензий или разрешений на поставку, значит она разрешается. Мы предложили и Польше, и другим странам просто использовать этот инструмент, который уже доказал свою эффективность. И комиссия, собственно, подтверждает эффективность инструмента", - рассказал Всеволод Ченцов.

Контекст

Польские фермеры добиваются прекращения беспошлинного импорта продовольствия из Украины, а также отмены ограничений ЕС на использование пестицидов и удобрений, связанных с изменением климата.

Брюссель согласился установить лимиты на импорт украинской птицы, мяса и сахара с июня в ответ на протесты фермеров, которые также состоялись в десятке других стран ЕС.

С точки зрения украинского правительства, последние требования Польши являются необоснованными, поскольку Украина придерживается предварительной договоренности о проверке того, что экспорт зерна идет транзитом через Польшу, а не наполняет ее внутренний рынок

Напомним

Протесты на украино-польской границе усилились в последние недели. В начале этого месяца протестующие остановили три украинских грузовика с зерном, направлявшихся в Литву, рассыпав часть груза. На прошлой неделе фермеры во Вроцлаве забросали яйцами плакат с призывом к солидарности с Украиной.

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский предупредил на выходных, что его правительство рассматривает возможность введения торговых ограничений на польский импорт в ответ на перебои на границе.

Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть

По состоянию на 21 февраля, по данным Государственной пограничной службы, продолжается блокирование шести пунктов пересечения границы Польши с Украиной, в очередях стоят около 2 500 грузовиков.