Украина и Польша провели переговоры при посредничестве Еврокомиссии: говорили о блокировании границ

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  115476 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  135894 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  132148 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  160273 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  177046 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  165663 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  192325 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  336842 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  332083 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373567 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украина и Польша провели переговоры при посредничестве Еврокомиссии: говорили о блокировании границ

Дискуссия между Украиной и Польшей по блокированию границ была конструктивной, обе стороны договорились провести следующую встречу через неделю для продолжения переговоров.

Экономика •   •  7023 просмотра
Украина и Польша провели переговоры при посредничестве Еврокомиссии: говорили о блокировании границ

На Сумщине ограничат въезд в 5-километровую зону вблизи границы

Дополнительные ограничения будут введены в Сумской области в пределах 5 км от границы Украины за пределами населенных пунктов до окончания военного положения.

Война •   •  6392 просмотра
На Сумщине ограничат въезд в 5-километровую зону вблизи границы

Часть домов в Кривом Роге осталась без тепла: что известно

В результате вражеских обстрелов инфраструктуры Кривого Рога некоторые дома остались без тепла, но аварийные бригады круглосуточно работают над восстановлением теплосетей.

Общество •   •  8816 просмотра
Часть домов в Кривом Роге осталась без тепла: что известно

В Киеве произошло масштабное ДТП на улице Телиги: движение затруднено

На улице Елены Телиги в Киеве в направлении станции метро "Почайна" было затруднено движение транспорта из-за столкновения четырех автомобилей, на месте происшествия работала карета скорой помощи.

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В Киеве произошло масштабное ДТП на улице Телиги: движение затруднено

Украина проведет стресс-тест для проверки работы ГТС без транзита российского газа - Минэнерго

Украина планирует провести стресс-тест своей газотранспортной системы в 2024 году, чтобы проверить ее способность работать в условиях военного времени без транзита российского газа.

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Украина проведет стресс-тест для проверки работы ГТС без транзита российского газа - Минэнерго

На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы

Европейский парламент обнаружил следы шпионского программного обеспечения на телефонах некоторых политиков и работников подкомитета по вопросам безопасности и обороны (SEDE).

Новости Мира •   •  8386 просмотра
На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы

Программу жизнестойкости поддержит еще 65 общин: всего ожидается почти 100 Центров поддержки ментального здоровья в Украине

Программа социальной устойчивости при поддержке Елены Зеленской распространится еще на 65 громад, поэтому общее количество центров поддержки психического здоровья в Украине достигнет почти 100.

Общество •   •  9552 просмотра
Программу жизнестойкости поддержит еще 65 общин: всего ожидается почти 100 Центров поддержки ментального здоровья в Украине

Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" Алексеем Навальным.

Политика •   •  11045 просмотра
Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина

В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

Министерство внутренних дел показало кадры разрушенного города Курахово в Донецкой области, где в результате обстрелов со стороны российских войск, оккупировавших эту территорию, были разрушены детские сады и школы.

Война •   •  13917 просмотра
В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин

российские подразделения, оставшиеся в Авдеевке, начали передислокацию на другие участки фронта, поскольку ситуация там становится все более сложной.

Война •   •  14966 просмотра
Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин