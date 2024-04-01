Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"

Польские фермеры планируют возобновить со 2 апреля блокирование в направлении пункта пропуска "Угринов-Долгобичув", где в четверг они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по двум пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение - сказал Демченко.

По его словам, по состоянию на сегодня блокирование осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-русская".

Также 2 апреля польские фермеры планируют возобновить блокирование в направлении пункта пропуска "Угринов-Долгобичув", где в четверг они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях. Информацию о дате возобновления действий по блокированию украинские пограничники получали от польских коллег - рассказал Демченко.

Также он отметил, что через "Ягодин" и "Рава-Русская" польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши.

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На этих направлениях последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины. Также через "Ягодин" они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошедший день таких было 70. Притом, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями - рассказал Демченко.

Демченко сообщил, что по состоянию на утро сегодня на двух заблокированных направлениях в очередях на территории Польши в целом находится 500 грузовиков, по 250 напротив каждого из них.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается - добавил Демченко.

Кроме того, он напомнил, что ранее польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".