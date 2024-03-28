Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне, в частности в ноябре таможня потеряла 9 млрд гривен. Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.

Детали

"Я буду оперировать только цифрами потерь на таможне. В период наибольшего блокирования потери достаточно существенные. Ноябрь месяц - это было до 9 млрд гривен. Февраль-март также там существенные потери. То есть невыполнение таможней месячных плановых назначений в первую очередь связано с блокированием границ. Это конечно усложняет наши возможности по финансированию и мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, а границы были разблокированы", - сказал Марченко, отвечая на вопрос, как ситуация на границе влияет на экономику.

Напомним

Правительства Украины и Польши имеют прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе. План деблокады границы выполняется, но не так быстро, как хотелось бы, однако есть положительные тенденции, которые важно сохранить и двигаться дальше.