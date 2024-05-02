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Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко
Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть - НБУ
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, причем 97% из них - это долгосрочные депозиты более 3 месяцев, что обеспечивает ресурсы для развития кредитования.
Вместо трех часов без света будет пять: на Харьковщине увеличили плановые почасовые почасовые отключения
В связи с аварийными ремонтными работами в энергосистеме Украины, плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии в Харьковской области увеличены с трех до пяти часов.
НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность
Глава Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.
Monobank подвергся мощной DDoS-атаке
Monobank подвергся очередной мощной DDoS-атаке.
Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции
Швейцария организует Саммит мира в Украине 15-16 июня 2024 года в Бургенштоке, целью которого является определение дорожной карты для привлечения обеих сторон к будущему мирному процессу и содействие общему пониманию достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.
Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб
Только в апреле российские войска атаковали Украину, применив более 300 ракет, почти 300 беспилотников Shahed и более 3200 управляемых бомб, что привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.
Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ
Украинские партизаны обнаружили и передали координаты ракетного склада российской части ПВО в оккупированном Севастополе, что сделало его первоочередным объектом для нейтрализации российских средств ПВО.
Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист
Экономист Владимир Ланда предупреждает, что у правительства будет соблазн набросить "петлю" на бизнес, внезапно повысив налоги, чтобы увеличить поступления в бюджет. Поэтому бизнес должен быть готовым к возможному повышению налогов.
В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях
В Украине наблюдается дефицит электроэнергии в вечерние пиковые часы из-за повреждений от российских ударов, тогда как днем наблюдается избыток электроэнергии из возобновляемых источников, есть ограничения потребления в Харьковской и Днепропетровской областях и импорт из соседних стран для сбалансирования энергосистемы.