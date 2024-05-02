Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

На границе с Польшей не блокируется ни один пункт пропуска для движения грузовиков. Сейчас нет тысячных очередей, как это было раньше, но напротив пункта пропуска "Ягодин" в очередях находится около 200 грузовиков, но учитывая пропускную способность пункта, они за сутки пересекут границу. Об этом во время брифинга заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

По грузовым транспортным средствам, к счастью, сейчас разблокированы все направления. Несколько дней назад разблокировали направление пункта пропуска "Рава-Русская", который оставался последним заблокированным. На прошлой неделе было разблокировано крупнейшее инфраструктурное направление - пункт пропуска "Ягодин" и сейчас он фактически за сутки пропускает ежедневно 1300 грузовых транспортных средств в обоих направлениях, потому что во время действий польский фермеров, по моему мнению, здесь пропускалось наименьшее количество грузовиков, если сравнивать с пропускной способностью этого направления сказал Демченко.

Он добавил, что через разблокированные направления "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини", "Устилуг", "Угринов" грузовики едут достаточно активно в соответствии с пропускной способностью каждого из направлений.

И собственно уменьшились очереди. Нет тех тысячных очередей, как это было раньше, когда польские фермеры блокировали сразу 6 направлений и в очередях могло стоять более 3500 грузовых транспортных средств. Сейчас на "Ягодине" в очередях было около 200 грузовиков, которые ожидают пересечения границы, но при той пропускной способности, то конечно они за сутки все проедут. Такая же ситуация и на других направлениях. Надеемся, что польские фермеры не будут возобновлять своих действий по блокированию движения и грузопоток будет происходить активно по всем пунктам пропуска - добавил Демченко.

Напомним

Движение грузовиков восстановлено в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу.

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