У пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" суттєве зростання пасажиропотоку

У літній період в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку.Трафік через ці пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні. Про це повідомляє пресслужбу ДПСУ, пише УНН.

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Так, станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів. Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку.

Менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Для ефективного планування маршруту подорожі перевіряйте завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ - зазначають прикордонники.

Нагадаємо

Прикордонники назвали оптимальний час для перетину кордону з Польщею, враховуючи ремонтні роботи на пунктах "Шегині" та "Медика". Рекомендується виїжджати з України в будні дні зранку або пізно ввечері, а в'їжджати в Україну краще на вихідних.