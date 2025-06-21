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В пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" существенный рост пассажиропотока

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В летний период пункты пропуска "Шегини" и "Краковец" фиксируют значительный рост пассажиропотока, который составляет 25% и ожидается рост до 40%. В пунктах "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины сформировались очереди из автомобилей из-за интенсивного движения и ремонтных работ.

В пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" существенный рост пассажиропотока

В летний период в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" наблюдается существенное увеличение пассажиропотока.Трафик через эти пункты пропуска во Львовской области возрос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Подробности

Так, по состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находятся соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны. 

Менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице".

Для эффективного планирования маршрута поездки проверяйте загруженность пунктов пропуска на странице Западного регионального управления ГПСУ

- отмечают пограничники.

Напомним

Пограничники назвали оптимальное время для пересечения границы с Польшей, учитывая ремонтные работы на пунктах "Шегини" и "Медика". Рекомендуется выезжать из Украины в будние дни утром или поздно вечером, а въезжать в Украину лучше на выходных.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Львовская область
Государственная пограничная служба Украины
Рава-Русская
Украина
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