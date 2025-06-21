В пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" существенный рост пассажиропотока

В летний период в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" наблюдается существенное увеличение пассажиропотока.Трафик через эти пункты пропуска во Львовской области возрос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

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Так, по состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находятся соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны.

Менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице".

Для эффективного планирования маршрута поездки проверяйте загруженность пунктов пропуска на странице Западного регионального управления ГПСУ - отмечают пограничники.

Напомним

Пограничники назвали оптимальное время для пересечения границы с Польшей, учитывая ремонтные работы на пунктах "Шегини" и "Медика". Рекомендуется выезжать из Украины в будние дни утром или поздно вечером, а въезжать в Украину лучше на выходных.