Оптимальний час для перетину польського кордону: прикордонники назвали найменш завантажені дні й години

$41.690.06
47.860.04
ukenru
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
Ексклюзив
13:11 • 6740 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
12:29 • 32085 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
12:17 • 36617 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
11:31 • 26178 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
08:30 • 57340 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 68205 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 61336 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
20 червня, 06:41 • 43127 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
20 червня, 06:00 • 37183 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 46158 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
8.1м/с
53%
750мм
Популярнi новини
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України20 червня, 06:30 • 46769 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф20 червня, 08:11 • 45726 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго20 червня, 08:27 • 40753 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 54608 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку10:11 • 45454 перегляди
Публікації
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)12:29 • 32021 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року12:17 • 36558 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома11:55 • 23284 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку10:11 • 45495 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 54652 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового13:58 • 4884 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок13:19 • 8562 перегляди
Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року11:44 • 15571 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів10:45 • 19743 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 67965 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Оптимальний час для перетину польського кордону: прикордонники назвали найменш завантажені дні й години

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Прикордонники назвали оптимальний час для перетину кордону з Польщею, враховуючи ремонтні роботи на пунктах "Шегині" та "Медика". Рекомендується виїжджати з України в будні дні зранку або пізно ввечері, а в'їжджати в Україну краще на вихідних.

Оптимальний час для перетину польського кордону: прикордонники назвали найменш завантажені дні й години

Через ремонтні роботи на пунктах пропуску "Шегині" (Україна) та "Медика" (Польща) прикордонники попереджають про можливі затримки та радять планувати виїзд з України у будні дні - зранку або пізно ввечері, а в’їзд - на вихідні, коли трафік менш напружений. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця 7 прикордонного загону Держприкордонслужби Світлана Бурда, передає УНН.

У пункті пропуску Шегині тривають ремонтні модернізаційні роботи з української сторони, а також і у польському пункті пропуску Медика. Це своєю чергою впливає на загальну швидкість здійснення прикордонних операцій. Оптимальним варіантом для виїзду з України наразі залишаються будні дні, або ранкові або пізно вечірні години. Для в'їзду в Україну ми радимо обирати вихідні дні

- сказала вона.

Нагадаємо

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску на кордоні у Львівській області зріс на 25%, а за прогнозами – може досягти до 40% у порівнянні зі звичайним режимом.

Водночас за словами Демченка завдяки запровадженню "єЧерги" для автобусів, черги на пунктах пропуску зменшились.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоНовини Світу
Державна прикордонна служба України
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9