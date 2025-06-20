Оптимальний час для перетину польського кордону: прикордонники назвали найменш завантажені дні й години

Через ремонтні роботи на пунктах пропуску "Шегині" (Україна) та "Медика" (Польща) прикордонники попереджають про можливі затримки та радять планувати виїзд з України у будні дні - зранку або пізно ввечері, а в’їзд - на вихідні, коли трафік менш напружений. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця 7 прикордонного загону Держприкордонслужби Світлана Бурда, передає УНН.

У пункті пропуску Шегині тривають ремонтні модернізаційні роботи з української сторони, а також і у польському пункті пропуску Медика. Це своєю чергою впливає на загальну швидкість здійснення прикордонних операцій. Оптимальним варіантом для виїзду з України наразі залишаються будні дні, або ранкові або пізно вечірні години. Для в'їзду в Україну ми радимо обирати вихідні дні - сказала вона.

Нагадаємо

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску на кордоні у Львівській області зріс на 25%, а за прогнозами – може досягти до 40% у порівнянні зі звичайним режимом.

Водночас за словами Демченка завдяки запровадженню "єЧерги" для автобусів, черги на пунктах пропуску зменшились.