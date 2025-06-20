Оптимальное время для пересечения польской границы: пограничники назвали наименее загруженные дни и часы

Из-за ремонтных работ на пунктах пропуска "Шегини" (Украина) и "Медика" (Польша) пограничники предупреждают о возможных задержках и советуют планировать выезд из Украины в будние дни - утром или поздно вечером, а въезд - на выходные, когда трафик менее напряженный. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер 7-го пограничного отряда Госпогранслужбы Светлана Бурда, передает УНН.

В пункте пропуска Шегини продолжаются ремонтные модернизационные работы с украинской стороны, а также и в польском пункте пропуска Медыка. Это в свою очередь влияет на общую скорость осуществления пограничных операций. Оптимальным вариантом для выезда из Украины сейчас остаются будние дни, или утренние, или поздно вечерние часы. Для въезда в Украину мы советуем выбирать выходные дни - сказала она.

Напомним

С началом летних каникул и активизацией туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска на границе во Львовской области возрос на 25%, а по прогнозам – может достичь 40% по сравнению с обычным режимом.

В то же время, по словам Демченко, благодаря введению "еОчереди" для автобусов, очереди на пунктах пропуска уменьшились.