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Пасажиропотік на прикордонних пунктах Львівщини зріс на 25% - ДПСУ

Київ • УНН

 • 356 перегляди

З початком літніх канікул пасажиропотік на кордоні Львівської області зріс на 25%. Найбільш завантажені пункти пропуску "Шегині" та "Краківець".

Пасажиропотік на прикордонних пунктах Львівщини зріс на 25% - ДПСУ

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску через кордон на Львівщині зріс на 25%, а за прогнозами – може досягти до 40% у порівнянні зі звичайним режимом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише УНН.

Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Наразі у "Шегинях" понад 100 автівок очікують на виїзд з України, ще 30 – на в’їзд. У "Краківці" у черзі на виїзд перебуває близько 40 транспортних засобів

- йдеться у повідомленні.

Пункти пропуску "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів" – середній рівень завантаження. В "Угринові" зараз у черзі близько 30 автівок на виїзд.

"Нижанковичі" та "Смільниця" є найменш завантаженими. Рекомендовані тим, хто хоче зекономити час у дорозі.

З початком літнього сезону на українсько-польському кордоні на 40% збільшиться пасажиропотік 20.05.25, 16:05 • 2776 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Львівська область
Державна прикордонна служба України
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