Пасажиропотік на прикордонних пунктах Львівщини зріс на 25% - ДПСУ
Київ • УНН
З початком літніх канікул пасажиропотік на кордоні Львівської області зріс на 25%. Найбільш завантажені пункти пропуску "Шегині" та "Краківець".
З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску через кордон на Львівщині зріс на 25%, а за прогнозами – може досягти до 40% у порівнянні зі звичайним режимом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише УНН.
Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Наразі у "Шегинях" понад 100 автівок очікують на виїзд з України, ще 30 – на в’їзд. У "Краківці" у черзі на виїзд перебуває близько 40 транспортних засобів
Пункти пропуску "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів" – середній рівень завантаження. В "Угринові" зараз у черзі близько 30 автівок на виїзд.
"Нижанковичі" та "Смільниця" є найменш завантаженими. Рекомендовані тим, хто хоче зекономити час у дорозі.
З початком літнього сезону на українсько-польському кордоні на 40% збільшиться пасажиропотік 20.05.25, 16:05 • 2776 переглядiв