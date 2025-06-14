Пасажиропотік на прикордонних пунктах Львівщини зріс на 25% - ДПСУ

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску через кордон на Львівщині зріс на 25%, а за прогнозами – може досягти до 40% у порівнянні зі звичайним режимом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише УНН.

Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Наразі у "Шегинях" понад 100 автівок очікують на виїзд з України, ще 30 – на в’їзд. У "Краківці" у черзі на виїзд перебуває близько 40 транспортних засобів - йдеться у повідомленні.

Пункти пропуску "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів" – середній рівень завантаження. В "Угринові" зараз у черзі близько 30 автівок на виїзд.

"Нижанковичі" та "Смільниця" є найменш завантаженими. Рекомендовані тим, хто хоче зекономити час у дорозі.

З початком літнього сезону на українсько-польському кордоні на 40% збільшиться пасажиропотік