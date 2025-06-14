Пассажиропоток на пограничных пунктах Львовщины вырос на 25% - ГПСУ

С началом летних каникул и активизацией туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска через границу во Львовской области вырос на 25%, а по прогнозам - может достичь до 40% по сравнению с обычным режимом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец". Сейчас в "Шегинях" более 100 автомобилей ожидают выезда из Украины, еще 30 – на въезд. В "Краковце" в очереди на выезд находится около 40 транспортных средств - говорится в сообщении.

Пункты пропуска "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов" – средний уровень загрузки. В "Угринове" сейчас в очереди около 30 автомобилей на выезд.

"Нижанковичи" и "Смильница" являются наименее загруженными. Рекомендованы тем, кто хочет сэкономить время в пути.

С началом летнего сезона на украинско-польской границе на 40% увеличится пассажиропоток