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Пассажиропоток на пограничных пунктах Львовщины вырос на 25% - ГПСУ

Киев • УНН

 • 388 просмотра

С началом летних каникул пассажиропоток на границе Львовской области вырос на 25%. Наиболее загруженные пункты пропуска "Шегини" и "Краковец".

Пассажиропоток на пограничных пунктах Львовщины вырос на 25% - ГПСУ

С началом летних каникул и активизацией туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска через границу во Львовской области вырос на 25%, а по прогнозам - может достичь до 40% по сравнению с обычным режимом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец". Сейчас в "Шегинях" более 100 автомобилей ожидают выезда из Украины, еще 30 – на въезд. В "Краковце" в очереди на выезд находится около 40 транспортных средств

- говорится в сообщении.

Пункты пропуска "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов" – средний уровень загрузки. В "Угринове" сейчас в очереди около 30 автомобилей на выезд.

"Нижанковичи" и "Смильница" являются наименее загруженными. Рекомендованы тем, кто хочет сэкономить время в пути.

С началом летнего сезона на украинско-польской границе на 40% увеличится пассажиропоток 20.05.25, 16:05 • 2776 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Львовская область
Государственная пограничная служба Украины
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