С началом летнего сезона на украинско-польской границе на 40% увеличится пассажиропоток

Во Львовской области в связи с началом летнего периода и активизацией туристического сезона, в ближайшее время прогнозируется увеличение пассажиропотока на украинско-польской границе до 40% от обычного уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 пограничный Карпатский отряд.

Что следует учесть

Традиционно летом возрастает интенсивность движения как на выезд из Украины, так и на въезд. По статистике предыдущих лет, преобладает количество тех, кто выезжает из Украины, однако общий объем пассажиропотока растет в обоих направлениях.

Наибольшие скопления транспорта обычно наблюдаются:

Перед выходными - на выезд из Украины;

В воскресенье и понедельник - на въезд в Украину.

Загруженность пунктов пропуска (по данным предыдущих периодов):

Наиболее загружены: "Краковец", "Шегини";

Средняя загруженность: "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов";

Наименее загружены: "Нижанковичи", "Смильница".

Ожидается, что интенсивность движения начнет расти с начала июня.

Время пересечения границы зависит не только от работы пограничников, но и от действий смежной стороны и работы других контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пункте пропуска - напоминаются пограничники.

Рекомендации для путешественников

планируйте маршруты заранее;

учитывайте возможные задержки;

по возможности выбирайте менее загруженные пункты пропуска.

Ознакомиться с актуальной ситуацией по загруженности можно здесь:

В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта