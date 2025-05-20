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С началом летнего сезона на украинско-польской границе на 40% увеличится пассажиропоток

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Во Львовской области прогнозируют увеличение пассажиропотока на границе с Польшей до 40% из-за начала летнего сезона. Наиболее загруженные пункты пропуска: "Краковец", "Шегини".

С началом летнего сезона на украинско-польской границе на 40% увеличится пассажиропоток

Во Львовской области в связи с началом летнего периода и активизацией туристического сезона, в ближайшее время прогнозируется увеличение пассажиропотока на украинско-польской границе до 40% от обычного уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 пограничный Карпатский отряд.

Что следует учесть

Традиционно летом возрастает интенсивность движения как на выезд из Украины, так и на въезд. По статистике предыдущих лет, преобладает количество тех, кто выезжает из Украины, однако общий объем пассажиропотока растет в обоих направлениях.

Наибольшие скопления транспорта обычно наблюдаются:

  • Перед выходными - на выезд из Украины;
    • В воскресенье и понедельник - на въезд в Украину.

      Загруженность пунктов пропуска (по данным предыдущих периодов):

      • Наиболее загружены: "Краковец", "Шегини";
        • Средняя загруженность: "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов";
          • Наименее загружены: "Нижанковичи", "Смильница".

            Ожидается, что интенсивность движения начнет расти с начала июня.

            Время пересечения границы зависит не только от работы пограничников, но и от действий смежной стороны и работы других контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пункте пропуска

            - напоминаются пограничники.

            Рекомендации для путешественников

            • планируйте маршруты заранее;
              • учитывайте возможные задержки;
                • по возможности выбирайте менее загруженные пункты пропуска.

                  Ознакомиться с актуальной ситуацией по загруженности можно здесь:

                  В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта16.05.25, 19:58 • 6223 просмотра

                  Яна Соколовская

                  Яна Соколовская

                  ОбществоНовости Мира
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