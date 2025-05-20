С началом летнего сезона на украинско-польской границе на 40% увеличится пассажиропоток
Киев • УНН
Во Львовской области прогнозируют увеличение пассажиропотока на границе с Польшей до 40% из-за начала летнего сезона. Наиболее загруженные пункты пропуска: "Краковец", "Шегини".
Во Львовской области в связи с началом летнего периода и активизацией туристического сезона, в ближайшее время прогнозируется увеличение пассажиропотока на украинско-польской границе до 40% от обычного уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 пограничный Карпатский отряд.
Что следует учесть
Традиционно летом возрастает интенсивность движения как на выезд из Украины, так и на въезд. По статистике предыдущих лет, преобладает количество тех, кто выезжает из Украины, однако общий объем пассажиропотока растет в обоих направлениях.
Наибольшие скопления транспорта обычно наблюдаются:
- Перед выходными - на выезд из Украины;
- В воскресенье и понедельник - на въезд в Украину.
Загруженность пунктов пропуска (по данным предыдущих периодов):
- Наиболее загружены: "Краковец",
"Шегини";
- Средняя загруженность: "Рава-Русская",
"Грушев" и "Угринов";
- Наименее загружены: "Нижанковичи",
"Смильница".
Ожидается, что интенсивность движения начнет расти с начала июня.
Время пересечения границы зависит не только от работы пограничников, но и от действий смежной стороны и работы других контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пункте пропуска
Рекомендации для путешественников
- планируйте маршруты заранее;
- учитывайте возможные задержки;
- по возможности выбирайте менее загруженные пункты пропуска.
Ознакомиться с актуальной ситуацией по загруженности можно здесь:
- Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины;
- 7 пограничный Карпатский отряд.
В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта16.05.25, 19:58 • 6223 просмотра