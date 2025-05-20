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Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку
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З початком літнього сезону на українсько-польському кордоні на 40% збільшиться пасажиропотік

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

У Львівській області прогнозують збільшення пасажиропотоку на кордоні з Польщею до 40% через початок літнього сезону. Найбільш завантажені пункти пропуску: "Краківець", "Шегині".

З початком літнього сезону на українсько-польському кордоні на 40% збільшиться пасажиропотік

У Львівській області у зв’язку з початком літнього періоду та активізацією туристичного сезону, найближчим часом прогнозується збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні до 40% від звичайного рівня. Про це повідомляє УНН із посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Що варто врахувати

Традиційно влітку зростає інтенсивність руху як на виїзд з України, так і на в’їзд. За статистикою попередніх років, переважає кількість тих, хто виїжджає з України, однак загальний обсяг пасажиропотоку зростає в обох напрямках.

Найбільші скупчення транспорту зазвичай спостерігаються:

  • Перед вихідними - на виїзд з України;
    • У неділю та понеділок - на в’їзд в Україну.

      Завантаженість пунктів пропуску (за даними попередніх періодів):

      • Найбільш завантажені: "Краківець", "Шегині";
        • Середня завантаженість: "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів";
          • Найменш завантажені: "Нижанковичі", "Смільниця".

            Очікується, що інтенсивність руху почне зростати з початку червня.

            Час перетину кордону залежить не лише від роботи прикордонників, а й від дій суміжної сторони та роботи інших контрольних служб, що здійснюють свою діяльність у пункті пропуску

            - нагадуються прикордонники.

            Рекомендації для подорожніх

            • плануйте маршрути заздалегідь;
              • враховуйте можливі затримки;
                • за можливості обирайте менш завантажені пункти пропуску.

                  Ознайомитися з актуальною ситуацією щодо завантаженості можна тут:

                  В Україні розширили список пунктів пропуску через кордон для транспорту16.05.25, 19:58 • 6223 перегляди

                  Яна Соколівська

                  Яна Соколівська

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