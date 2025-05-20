З початком літнього сезону на українсько-польському кордоні на 40% збільшиться пасажиропотік
Київ • УНН
У Львівській області прогнозують збільшення пасажиропотоку на кордоні з Польщею до 40% через початок літнього сезону. Найбільш завантажені пункти пропуску: "Краківець", "Шегині".
У Львівській області у зв’язку з початком літнього періоду та активізацією туристичного сезону, найближчим часом прогнозується збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні до 40% від звичайного рівня. Про це повідомляє УНН із посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.
Що варто врахувати
Традиційно влітку зростає інтенсивність руху як на виїзд з України, так і на в’їзд. За статистикою попередніх років, переважає кількість тих, хто виїжджає з України, однак загальний обсяг пасажиропотоку зростає в обох напрямках.
Найбільші скупчення транспорту зазвичай спостерігаються:
- Перед вихідними - на виїзд з України;
- У неділю та понеділок - на в’їзд в Україну.
Завантаженість пунктів пропуску (за даними попередніх періодів):
- Найбільш завантажені: "Краківець",
"Шегині";
- Середня завантаженість: "Рава-Руська",
"Грушів" та "Угринів";
- Найменш завантажені: "Нижанковичі",
"Смільниця".
Очікується, що інтенсивність руху почне зростати з початку червня.
Час перетину кордону залежить не лише від роботи прикордонників, а й від дій суміжної сторони та роботи інших контрольних служб, що здійснюють свою діяльність у пункті пропуску
Рекомендації для подорожніх
- плануйте маршрути заздалегідь;
- враховуйте можливі затримки;
- за можливості обирайте менш завантажені пункти пропуску.
Ознайомитися з актуальною ситуацією щодо завантаженості можна тут:
- Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України;
- 7 прикордонний Карпатський загін.
В Україні розширили список пунктів пропуску через кордон для транспорту16.05.25, 19:58 • 6223 перегляди