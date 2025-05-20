З початком літнього сезону на українсько-польському кордоні на 40% збільшиться пасажиропотік

У Львівській області у зв’язку з початком літнього періоду та активізацією туристичного сезону, найближчим часом прогнозується збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні до 40% від звичайного рівня. Про це повідомляє УНН із посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Що варто врахувати

Традиційно влітку зростає інтенсивність руху як на виїзд з України, так і на в’їзд. За статистикою попередніх років, переважає кількість тих, хто виїжджає з України, однак загальний обсяг пасажиропотоку зростає в обох напрямках.

Найбільші скупчення транспорту зазвичай спостерігаються:

Перед вихідними - на виїзд з України;

У неділю та понеділок - на в’їзд в Україну.

Завантаженість пунктів пропуску (за даними попередніх періодів):

Найбільш завантажені: "Краківець", "Шегині";

Середня завантаженість: "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів";

Найменш завантажені: "Нижанковичі", "Смільниця".

Очікується, що інтенсивність руху почне зростати з початку червня.

Час перетину кордону залежить не лише від роботи прикордонників, а й від дій суміжної сторони та роботи інших контрольних служб, що здійснюють свою діяльність у пункті пропуску - нагадуються прикордонники.

Рекомендації для подорожніх

плануйте маршрути заздалегідь;

враховуйте можливі затримки;

за можливості обирайте менш завантажені пункти пропуску.

Ознайомитися з актуальною ситуацією щодо завантаженості можна тут:

В Україні розширили список пунктів пропуску через кордон для транспорту