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Демченко про автобуси у пунктах пропуску: ситуація із чергами стала краща завдяки "єЧерзі"

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Завдяки запровадженню "єЧерги" для автобусів, черги на пунктах пропуску зменшились. З початком червня пасажиропотік зріс, особливо на виїзд з України, де 85% – жінки та діти.

Демченко про автобуси у пунктах пропуску: ситуація із чергами стала краща завдяки "єЧерзі"

Завдяки запровадженню послуги "єЧерга" для автобусів ситуація із чергами у пунктах пропуску покращилася. Раніше десятки автобусів могли одночасно очікувати на перетин кордону. Зі впровадженням слотування таких черг, як раніше, зараз немає. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Зараз з автобусами (на пунктах пропуску – ред.) ситуація набагато краща ніж це було раніше, тому що для автобусів також на більшості напрямків запроваджена "єЧерга" зі слотуванням, коли в конкретну годину, в конкретний день траспортний засіб має прибути в пункт пропуску, щоб перетнути кордон"

- сказав Демченко.

За його словами, до запровадження "єЧерги" більшість перевізників могли одночасно прибути до будь-якого пункту пропуску. Це стосувалося кордону з Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною.

Бували такі випадки, коли десятки автобусів одномоментно очікували на перетин кордону. Зі слотуванням ця ситуація значно покращилася й таких черг, як раніше зараз немає

- повідомив Демченко.

2 мільйони перетинів кордону в єЧерзі: Польща – найпопулярніший напрямок29.05.25, 12:09 • 2566 переглядiв

Окрім того, Демченко заявив, що з перших чисел червня пасажиропотік почав зростати.

Така ж сама тенденція була й торік. В травні в будні дні кордон перетинало близько 80-85 тис. громадян, у вихідні ці показники могли підійматися до десь 90-95 тис. Зараз показники перетину кордону тримаються в понад 100 тис. осіб, які перетинають кордон щоденно, як на в'їзд, так й на виїзд

 - сказав Демченко.

За його словами, зараз перевага йде на виїзд з України.

Основна категорія тих хто перетинає кордон, 85% - це громадяни України. З них більшість жінки та діти, люди похилого віку. Частка чоловіків, які перетинають кордон, не зростає

- додав речник ДПСУ.

Доповнення

Система "єЧерга" функціонує на 29 пунктах пропуску для автобусного транспорту. У 23 з них доступна функція слотування, тобто, можливість бронювання конкретного часу для перетину кордону.

Наразі система слотування в рамках "єЧерги" діє у ПП на кордоні з Румунією, Словаччиною та Угорщиною.  Також діє на 10 ПП із Молдовою та 4 ПП з Польщею.

Можна обрати час на 10 пунктах пропуску з Молдовою: 

  • «Могилів-Подільський – Отач»;
    • «Мамалига – Крива»;
      • «Виноградівка - Вулканешти»;
        • «Малоярославець 1 – Чадир-Лунга»;
          • «Нові Трояни – Чадир-Лунга»;
            • «Рені – Джурджулешти»;
              • «Серпневе 1 – Басараб‘яска»;
                • «Старокозаче – Тудора»;
                  • «Табаки – Мирне»;
                    • «Росошани – Бричень»

                      ДПСУ повідомляла, що з початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску через кордон на Львівщині зріс на 25%, а за прогнозами – зростання може сягти до 40% у порівнянні зі звичайним режимом.

                      Анна Мурашко

                      Анна Мурашко

                      СуспільствоЕкономіка
                      Державна прикордонна служба України
                      Румунія
                      Словаччина
                      Угорщина
                      Україна
                      Молдова
                      Польща
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                      Gas TTF
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