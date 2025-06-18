Демченко об автобусах в пунктах пропуска: ситуация с очередями стала лучше благодаря "єЧерзі"

Благодаря введению услуги "єЧерга" для автобусов ситуация с очередями в пунктах пропуска улучшилась. Ранее десятки автобусов могли одновременно ожидать пересечения границы. С введением слотирования таких очередей, как раньше, сейчас нет. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Сейчас с автобусами (на пунктах пропуска – ред.) ситуация намного лучше, чем это было раньше, потому что для автобусов также на большинстве направлений введена "єЧерга" со слотированием, когда в конкретный час, в конкретный день траспортное средство должно прибыть в пункт пропуска, чтобы пересечь границу" - сказал Демченко.

По его словам, до введения "єЧерги" большинство перевозчиков могли одновременно прибыть в любой пункт пропуска. Это касалось границы с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией.

Бывали случаи, когда десятки автобусов одномоментно ожидали пересечения границы. Со слотированием эта ситуация значительно улучшилась и таких очередей, как раньше, сейчас нет - сообщил Демченко.

2 миллиона пересечений границы в еОчереди: Польша – самое популярное направление

Кроме того, Демченко заявил, что с первых чисел июня пассажиропоток начал расти.

Такая же тенденция была и в прошлом году. В мае в будни дни границу пересекало около 80-85 тыс. граждан, в выходные эти показатели могли подниматься до 90-95 тыс. Сейчас показатели пересечения границы держатся более 100 тыс. человек, которые пересекают границу ежедневно, как на въезд, так и на выезд - сказал Демченко.

По его словам, сейчас преимущество идет на выезд из Украины.

Основная категория тех, кто пересекает границу, 85% - это граждане Украины. Из них большинство женщины и дети, люди пожилого возраста. Доля мужчин, пересекающих границу, не растет - добавил спикер ГПСУ.

Дополнение

Система "єЧерга" функционирует на 29 пунктах пропуска для автобусного транспорта. В 23 из них доступна функция слотирования, то есть возможность бронирования конкретного времени для пересечения границы.

Сейчас система слотирования в рамках "єЧерги" действует в ПП на границе с Румынией, Словакией и Венгрией. Также действует на 10 ПП с Молдовой и 4 ПП с Польшей.

Можно выбрать время на 10 пунктах пропуска с Молдовой:

«Могилев-Подольский – Отач»;

«Мамалыга – Кривая»;

«Виноградовка - Вулканешты»;

«Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга»;

«Новые Трояны – Чадыр-Лунга»;

«Рени – Джурджулешты»;

«Серпневое 1 – Басарабяска»;

«Старокозаче – Тудора»;

«Табаки – Мирное»;

«Росошаны – Бричаны»

ГПСУ сообщала, что с началом летних каникул и активизацией туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска через границу во Львовской области вырос на 25%, а по прогнозам – рост может достичь до 40% по сравнению с обычным режимом.