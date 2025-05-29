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2 миллиона пересечений границы в еОчереди: Польша – самое популярное направление

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Зафиксировано 2 млн пересечений границы через систему еОчередь, из которых больше всего – в направлении Польши (1,1 млн). Система охватывает все пункты пропуска для грузовиков и автобусов.

2 миллиона пересечений границы в еОчереди: Польша – самое популярное направление

С момента запуска системы электронной очереди для пересечения государственной границы на легковых автомобилях, пассажирском транспорте и грузовых машинах єЧерга зафиксировали уже 2 млн пересечений. Среди них – более 1,765 млн грузовиками и более 235 тыс – автобусами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Система является обязательной для лицензированных транспортных средств и охватывает все пункты пропуска для грузовиков и автобусов. Запущена в декабре 2022 года на пункте "Ягодин – Дорогуск", сейчас єЧерга действует на всех пунктах пропуска.

Статистика выездов грузовиков и автобусов через єЧергу:

  • Польша – 1 млн 100 тыс;
    • Румыния – 370 тыс;
      • Молдова – 234 тыс;
        • Венгрия – 182 тыс;
          • Словакия – 109 тыс.

            Активно используется мобильное приложение єЧерга, которое было загружено почти 94 тысячи раз. В общей сложности в системе зарегистрировано почти 138 тысяч водителей из разных стран.

            На границе с Польшей заработал новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи": действует ли там "еОчередь"21.12.24, 16:54 • 34141 просмотр

            Ранее заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач сообщил, что до конца года возможность забронировать конкретное время пересечения границы для автобусов появится на всех пунктах пропуска на границе.

            Напомним

            Украина создает единое логистическое пространство с ЕС, чтобы люди, товары быстро и беспрепятственно перемещались в обе стороны от границы. Пилотный проект по совместному таможенному и пограничному контролю стартует на украинско-польской границе.

            Лилия Набока

            Лилия Набока

            ЭкономикаТехнологии
            Европейский Союз
            Румыния
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