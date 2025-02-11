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Україна створює єдиний логістичний простір з ЄС: в уряді пояснили, для чого та як

Київ • УНН

 • 30542 перегляди

Україна впроваджує спільний митний контроль з ЄС та модернізує прикордонну інфраструктуру. До 2030 року планується оновити 29 та побудувати 17 нових пунктів пропуску.

Україна створює єдиний логістичний простір з ЄС, щоб люди, товари швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону. Зокрема, Київ розраховує, що цього року запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні щодо спільного митного та прикордонного контролю. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Створюємо єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону

- повідомив Шмигаль.

За його словами, Україна для цього рухається за кількома ключовими напрямами.

""Транспортний безвіз" із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у наших взаєминах з ЄС. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році", - розповів Шмигаль.

Також, за словами Прем'єра, ідеться про модернізацію прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску.

"Маємо чіткі цілі - до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових", - заявив Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що Україна розраховує цього року на запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні.

"Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що система "єЧерга" уже працює на 28-ми пунктах пропуску. Загалом від старту "єЧерги" зафіксовано майже 1,7 млн перетинів кордону за допомогою цього сервісу.

"Український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже більше 100 млн тонн вантажів до 53-х країн світу. Море знову стало воротами українського експорту. Продовжимо інвестувати в розвиток портової інфраструктури і в Одесі, і на Дунаї", - розповів Шмигаль.

На кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску “Нижанковичі – Мальховичі”: чи діє там "єЧерга"21.12.24, 16:54 • 34124 перегляди

Окрім того, за його словами, держава через Експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму у 20 млрд грн. Цього року така підтримка вже становила 1,5 млрд грн.

Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" - прем'єр20.06.24, 13:47 • 20864 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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