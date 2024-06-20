Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" - прем'єр
Київ • УНН
Україна та ЄС продовжили "транспортний безвізовий режим" на рік з можливістю його пролонгації до кінця 2025 року, дозволивши автомобільні вантажоперевезення між Україною та ЄС без спеціальних дозволів.
Україна та Європейська комісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його пролонгації до кінця 2025 року.Про це повідомив у четвер прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів
За словами прем'єра, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.
Як вказав Шмигаль, "транспортний безвіз" уже посилив економіку України. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.
"Безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.
"Вдячні європейським партнерам за підтримку та солідарність. Робимо ще один важливий крок до інтеграції в економічний простір єдиної Європи як передумови членства в ЄС", - резюмував Шмигаль.
Доповнення
Україна та Чорногорія домовилися про лібералізацію вантажних перевезень з червня 2024 року.