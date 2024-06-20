Украина и Европейская комиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его пролонгации до конца 2025 года. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков.

Как указал Шмыгаль, "транспортный безвиз" уже усилил экономику Украины. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до ее подписания.

"Безвиз" способствует импорту, который вырос на 44%. Это, в частности, товары и комплектования, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.

"Благодарны европейским партнерам за поддержку и солидарность. Делаем еще один важный шаг к интеграции в экономическое пространство единой Европы как предпосылки членства в ЕС", - резюмировал Шмыгаль.

Дополнение

Украина и Черногория договорились о либерализации грузовых перевозок с июня 2024 года.