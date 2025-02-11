Украина создает единое логистическое пространство с ЕС: в правительстве объяснили, для чего и как

Украина создает единое логистическое пространство с ЕС, чтобы люди, товары быстро и без преград перемещались в обе стороны от границы. В частности, Киев рассчитывает, что в этом году запустится пилотный проект на украинско-польской границе по совместному таможенному и пограничному контролю. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Создаем единое логистическое пространство, чтобы люди, товары и услуги быстро и без преград перемещались в обе стороны от границы - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Украина для этого движется по нескольким ключевым направлениям.

"Транспортный безвиз" с ЕС, благодаря которому украинским перевозчикам больше не нужны отдельные разрешения. Правительство работает над тем, чтобы этот инструмент стал долгосрочным в наших взаимоотношениях с ЕС. В прошлом году автомобильным транспортом Украина экспортировала товаров на 14,7 млрд долларов, что на 5% больше, чем в 2023 году", - рассказал Шмыгаль.

Также, по словам Премьера, речь идет о модернизации пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска.

"Есть четкие цели - до 2030 года обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает в этом году на запуск пилотного проекта на украинско-польской границе.

"Запуск совместного таможенного и пограничного контроля на границах с ЕС. Рассчитываем, что в этом году запустится пилотный проект на украинско-польской границе. Сейчас идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что система "єЧерга" уже работает на 28-ми пунктах пропуска. Всего со старта "єЧерга" зафиксировано почти 1,7 млн пересечений границы с помощью этого сервиса.

"Украинский морской коридор. За полтора года его работы транспортировали уже более 100 млн тонн грузов в 53-х стран мира. Море снова стало воротами украинского экспорта. Продолжим инвестировать в развитие портовой инфраструктуры и в Одессе, и на Дунае", - рассказал Шмыгаль.

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Кроме того, по его словам, государство через Экспортно-кредитное агентство за три года поддержало экспортеров на сумму в 20 млрд грн. В этом году такая поддержка уже составила 1,5 млрд грн.

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