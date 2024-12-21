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На границе с Польшей заработал новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи": действует ли там "еОчередь"

На границе с Польшей заработал новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи": действует ли там "еОчередь"

Киев  •  УНН

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В "Нижанковичи - Мальховичи" началось движение транспорта до 3,5 тонн. Пункт пропуска сможет обслуживать 50 автобусов и 2000 легковых авто в сутки, а контроль будут осуществлять службы обеих стран.

Сегодня на новом пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" стартовало движение автобусов, легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн, передает УНН со ссылкой на Минразвития.

Как отметили в ведомстве, совместный пункт пропуска, который открыт на польской стороне при финансировании польской стороны. На нем вместе будут работать представители таможенной и пограничной служб Украины и Польши.

"Открытие пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" является важным шагом для увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Проектная способность пункта пропуска предусматривает возможность оформления около 50 автобусов и 2000 легковых в сутки на выезд из Украины. Важно, что на одном пункте пропуска будут работать контрольные службы обеих стран. Это позволит вдвое сократить время, необходимое для выполнения контрольных мероприятий, что, в свою очередь, ускорит время оформления и пересечения границы как для пассажиров и водителей, так и грузов. Спасибо польским коллегам за вложенные усилия для открытия пункта пропуска. Ожидаем, что этот результат ощутим в первую очередь для людей, следующих за границу легковым транспортом или автобусами", - отметил во время открытия заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Добавим

Для автобусов на этом пункте пропуска на выезд из Украины уже действует система еОчередь. Поэтому перевозчики пассажиров должны заранее регистрироваться для пересечения границы на сайте echerha.gov.ua или через приложение еОчередь. Кроме автобусов, пункт пропуска также могут пересекать легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн.

Как сообщили в ведомстве, модернизацию пункта пропуска финансировала польская сторона. С украинской стороны ремонт 46-километрового участка дороги Нижанковичи - Самбор, который ведет к новому пункту пропуска, был завершен Службой восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области в 2023 году.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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