2 мільйони перетинів кордону в єЧерзі: Польща – найпопулярніший напрямок

З моменту запуску системи електронної черги для перетину державного кордону на легкових автомобілях, пасажирському транспорті та вантажними машинами єЧерга зафіксували вже 2 млн перетинів. Серед них – понад 1,765 млн вантажівками та понад 235 тис – автобусами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Система є обов’язковою для ліцензованих транспортних засобів і охоплює всі пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Запущена у грудні 2022 року на пункті "Ягодин – Дорогуськ", наразі єЧерга діє на всіх пунктах пропуску.

Статистика виїздів вантажівок та автобусів через єЧергу:

Польща – 1 млн 100 тис;

Румунія – 370 тис;

Молдова – 234 тис;

Угорщина – 182 тис;

Словаччина – 109 тис.

Активно використовується мобільний застосунок єЧерга, який був завантажений майже 94 тисячі разів. Загалом в системі зареєстровано майже 138 тисяч водіїв з різних країн.

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Раніше заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач повідомив, що до кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з'явиться на усіх пунктах пропуску на кордоні.

Нагадаємо

Україна створює єдиний логістичний простір з ЄС, щоб люди, товари швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону. Пілотний проєкт щодо спільного митного та прикордонного контролю стартує на українсько-польському кордоні.