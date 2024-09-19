Популярний поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську відновлюють: як курсуватиме

Продаж квитків на поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську відновлюють, повідомили в четвер в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

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"Завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL, завершується коротка перерва у продажі квитків на популярне пересадкове сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова. Укрзалізниця дякує SKPL за всі зусилля, докладені для подальшого безперебійного функціонування цього рейсу", - зазначили у компанії.

Розклади руху поїздів, як вказано, залишаться звичними:

З Варшави Всходньої поїзд №767 відправляється щодня о 21:31, Люблін 23:27-23:40, Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді).

Всходньої поїзд №767 відправляється щодня о 21:31, Люблін 23:27-23:40, Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді). Відправлення пересадкового поїзда №867/868 із Рави-Руської о 06:15, Львів 07:47-08:02, Івано-Франківськ 11:12-11:16, прибуття у Коломию о 12:00.

о 06:15, Львів 07:47-08:02, Івано-Франківськ 11:12-11:16, прибуття у Коломию о 12:00. Зворотно поїзд №867/868 відправляється з Коломиї о 03:06, Івано-Франківськ 03:55-04:00, Львів 06:58-07:14, прибуття до Рави-Руської о 08:38.

о 03:06, Івано-Франківськ 03:55-04:00, Львів 06:58-07:14, прибуття до Рави-Руської о 08:38. Відправлення поїзда №767 із Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді), Люблін 13:50-14:11, прибуття на станцію Варшава Всходня о 16:01.

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