Популярный поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую возобновляют: как будет курсировать

Продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую возобновляют, сообщили в четверг в АО «Укрзализныця», пишет УНН.

Детали

«Благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL, завершается короткий перерыв в продаже билетов на популярное пересадочное сообщение из Варшавы через Раву-Русскую во Львов. Укрзализныця благодарит SKPL за все усилия, приложенные для дальнейшего бесперебойного функционирования этого рейса», - отметили в компании.

Расписания движения поездов, как указано, останутся привычными:

Из Варшавы Всходней поезд №767 отправляется ежедневно в 21:31, Люблин 23:27-23:40, Рава-Русская 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде).

Всходней поезд №767 отправляется ежедневно в 21:31, Люблин 23:27-23:40, Рава-Русская 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде). Отправление пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской в 06:15, Львов 07:47-08:02, Ивано-Франковск 11:12-11:16, прибытие в Коломыю в 12:00.

в 06:15, Львов 07:47-08:02, Ивано-Франковск 11:12-11:16, прибытие в Коломыю в 12:00. Обратно поезд №867/868 отправляется из Коломыи в 03:06, Ивано-Франковск 03:55-04:00, Львов 06:58-07:14, прибытие в Раву-Русскую в 08:38.

в 03:06, Ивано-Франковск 03:55-04:00, Львов 06:58-07:14, прибытие в Раву-Русскую в 08:38. Отправление поезда №767 из Равы-Русской в 10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде), Люблин 13:50-14:11, прибытие на станцию Варшава Всходня в 16:01.

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