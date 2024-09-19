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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Популярный поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую возобновляют: как будет курсировать

Популярный поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую возобновляют: как будет курсировать

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 14:35  •  5495 просмотра

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Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую после короткого перерыва. Это стало возможным благодаря обновлению договоренностей с польским перевозчиком SKPL, расписание движения остается неизменным.

Продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую возобновляют, сообщили в четверг в АО «Укрзализныця», пишет УНН.

Детали

«Благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL, завершается короткий перерыв в продаже билетов на популярное пересадочное сообщение из Варшавы через Раву-Русскую во Львов. Укрзализныця благодарит SKPL за все усилия, приложенные для дальнейшего бесперебойного функционирования этого рейса», - отметили в компании.

Расписания движения поездов, как указано, останутся привычными:

  • Из Варшавы Всходней поезд №767 отправляется ежедневно в 21:31, Люблин 23:27-23:40, Рава-Русская 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде). 
  • Отправление пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской в 06:15, Львов 07:47-08:02, Ивано-Франковск 11:12-11:16, прибытие в Коломыю в 12:00. 
  • Обратно поезд №867/868 отправляется из Коломыи в 03:06, Ивано-Франковск 03:55-04:00, Львов 06:58-07:14, прибытие в Раву-Русскую в 08:38. 
  • Отправление поезда №767 из Равы-Русской в 10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде), Люблин 13:50-14:11, прибытие на станцию Варшава Всходня в 16:01.

Ціни квитків на поїзди: Укрзалізниця планує підвищення тарифів та інші зміни16 августа 2024, 09:59 • 18075 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
varshavaВаршава
rava-ruskaРава-Русская
lvovЛьвов