Цены билетов на поезда: Укрзализныця планирует повышение тарифов и другие изменения

Команда Укрзализныци разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, речь идет о СВ и «Интерсити+», одно из изменений предусматривает «умеренное повышение» тарифов ежегодно, сообщил в интервью Forbes Ukraine руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, пишет УНН.

Детали

Укрзализныця разрабатывает модель, которая предусматривает несколько тарифных изменений, сообщил Перцовский.

Первое изменение предусматривает умеренное повышение базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции.

Как сообщается, УЗ просит правительство убрать государственное регулирование на цены билетов класса СВ. «Несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего», - пояснил Перцовский.

Также гибкое ценообразование предлагают для всех классов «Интерсити+». При этом могут быть установлены определенные ценовые «потолки».

Также среди предложений - чтобы цены на билеты зависели от популярности рейсов и времени суток.

Так, предполагается введение «более гибкой, динамической тарифной модели», чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. В то же время будут оставаться и наиболее доступные тарифы для тех, для кого критична именно стоимость.

При этом до конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты, заверил Перцовский. «Это наше обязательство как социальной компании», - указал он.

Дополнение

Как сообщается, за первое полугодие «Укрзализныця» перевезла на 23% больше пассажиров, чем в прошлом году, - 13,3 млн. За последний год до полномасштабного вторжения рф УЗ перевезла около 25 млн пассажиров. В июне УЗ зафиксировала рекордные показатели: 100 000 пассажиров в сутки и 2,5 млн за месяц в целом.

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