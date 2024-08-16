Цены билетов на поезда: Укрзализныця планирует повышение тарифов и другие изменения
Киев • УНН
УЗ разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, включая СВ и «Интерсити+». Планируется ежегодное умеренное повышение базовых тарифов и введение гибкого ценообразования в зависимости от популярности рейсов.
Команда Укрзализныци разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, речь идет о СВ и «Интерсити+», одно из изменений предусматривает «умеренное повышение» тарифов ежегодно, сообщил в интервью Forbes Ukraine руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, пишет УНН.
Детали
Укрзализныця разрабатывает модель, которая предусматривает несколько тарифных изменений, сообщил Перцовский.
Первое изменение предусматривает умеренное повышение базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции.
Как сообщается, УЗ просит правительство убрать государственное регулирование на цены билетов класса СВ. «Несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего», - пояснил Перцовский.
Также гибкое ценообразование предлагают для всех классов «Интерсити+». При этом могут быть установлены определенные ценовые «потолки».
Также среди предложений - чтобы цены на билеты зависели от популярности рейсов и времени суток.
Так, предполагается введение «более гибкой, динамической тарифной модели», чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. В то же время будут оставаться и наиболее доступные тарифы для тех, для кого критична именно стоимость.
При этом до конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты, заверил Перцовский. «Это наше обязательство как социальной компании», - указал он.
Дополнение
Как сообщается, за первое полугодие «Укрзализныця» перевезла на 23% больше пассажиров, чем в прошлом году, - 13,3 млн. За последний год до полномасштабного вторжения рф УЗ перевезла около 25 млн пассажиров. В июне УЗ зафиксировала рекордные показатели: 100 000 пассажиров в сутки и 2,5 млн за месяц в целом.
У поїздів Київ-Перемишль оновлять розклад з 10 серпня1 августа 2024, 12:19 • 13647 просмотров