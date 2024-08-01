Время отправления двух поездов Интерсити+ Киев-Перемышль корректируют для уменьшения риска задержек на границе. Дополнительное время будет использовано для увеличения остановки во Львове для пограничного контроля, сообщили в четверг в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

«Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировки в расписание движения двух поездов Интерсити+ Киев - Перемышль», - сообщили в Укрзализныце.

Начиная с 10 августа:

поезд №715 Киев - Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59.

поезд №705 Киев - Перемышль будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

«Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения пограничного-таможенного контроля», - сообщили в компании.

Из-за интенсивности движения на пересадку в УЗ советуют закладывать не менее 2-2,5 часа.

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