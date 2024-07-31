Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе. С 1 августа они появятся на четырех новых рейсах дальнего следования, сообщили в компании в среду, пишет УНН.

Детали

«Укрзализныця продолжает системно расширять количество поездов с женскими купе, доступных для наших пассажирок, поэтому напоминаем, что с 1 августа женские купе появятся на следующих четырех рейсах дальнего следования», - сообщили в УЗ и перечислили:

№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск;

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев - Рахов.

«Традиционно билеты в женские купе полностью выкупаются на неделю вперед, однако еще доступны при планировании поездки заранее. Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом - этот механизм дает возможность выхватить билеты из системы для пассажира автоматически, как только кто-то из других пассажиров, например, вернет свой билет», - указали в компании.

В УЗ обратили внимание, что посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Эти дополнительные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.

№15/16 Харьков - Ясиня;

№17/18 Харьков - Ужгород;

№26/236 Одесса - Ясиня;

№3/4 Запорожье - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№29/30 Киев - Ужгород;

№81/82 Киев - Ужгород;

№75/76 Киев - Кривой Рог.

«Приобретение билетов в женские купе доступно исключительно в приложении Укрзализныци, где такие места имеют соответствующую отметку», - отметили в компании.

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