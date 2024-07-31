Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе. С 1 августа они появятся на четырех новых рейсах дальнего следования. Билеты доступны через приложение УЗ и могут быть приобретены с автовыкупом.
Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе. С 1 августа они появятся на четырех новых рейсах дальнего следования, сообщили в компании в среду, пишет УНН.
Детали
«Укрзализныця продолжает системно расширять количество поездов с женскими купе, доступных для наших пассажирок, поэтому напоминаем, что с 1 августа женские купе появятся на следующих четырех рейсах дальнего следования», - сообщили в УЗ и перечислили:
«Традиционно билеты в женские купе полностью выкупаются на неделю вперед, однако еще доступны при планировании поездки заранее. Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом - этот механизм дает возможность выхватить билеты из системы для пассажира автоматически, как только кто-то из других пассажиров, например, вернет свой билет», - указали в компании.
В УЗ обратили внимание, что посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Эти дополнительные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.
«Приобретение билетов в женские купе доступно исключительно в приложении Укрзализныци, где такие места имеют соответствующую отметку», - отметили в компании.
В "Укрзалізниці" розповіли, чи сподобались пасажирам жіночі купе2 июля 2023, 16:15 • 950115 просмотров