На одному з пунктів пропуску через кордон запровадили тимчасові обмеження через ремонтні роботи
Київ • УНН
На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Шегині" тимчасово ускладнено рух транспорту через ремонтні роботи. Просимо враховувати це при плануванні поїздок.
У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тривають ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
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Як зазначається, зараз на напрямку виїзду з України ведеться прокладання інженерних мереж та демонтаж дорожнього покриття. Роботи виконують у межах проєкту оновлення інфраструктури пункту пропуску, мета якого – зробити перетин кордону комфортнішим, безпечнішим і швидшим у майбутньому.
Просимо враховувати це при плануванні поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску
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За інформацією ДПСУ, нині найвища завантаженість фіксується у пунктах "Краківець" та "Шегині". Середня – у "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів". Найменше завантажені "Нижанковичі" та "Смільниця".
Нагадаємо
Як повідомляли УНН, у травні уряд доповнив перелік пунктів пропуску через кордон для автомобільного, залізничного, поромного, повітряного та річкового сполучення. Зміни внесено до постанови КМУ №435.