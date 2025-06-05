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На одному з пунктів пропуску через кордон запровадили тимчасові обмеження через ремонтні роботи

Київ • УНН

 • 842 перегляди

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Шегині" тимчасово ускладнено рух транспорту через ремонтні роботи. Просимо враховувати це при плануванні поїздок.

На одному з пунктів пропуску через кордон запровадили тимчасові обмеження через ремонтні роботи

У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тривають ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Деталі

Як зазначається, зараз на напрямку виїзду з України ведеться прокладання інженерних мереж та демонтаж дорожнього покриття. Роботи виконують у межах проєкту оновлення інфраструктури пункту пропуску, мета якого – зробити перетин кордону комфортнішим, безпечнішим і швидшим у майбутньому.

Просимо враховувати це при плануванні поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску

– йдеться в повідомленні прикордонників.

Додатково

За інформацією ДПСУ, нині найвища завантаженість фіксується у пунктах "Краківець" та "Шегині". Середня – у "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів". Найменше завантажені "Нижанковичі" та "Смільниця".

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, у травні уряд доповнив перелік пунктів пропуску через кордон для автомобільного, залізничного, поромного, повітряного та річкового сполучення. Зміни внесено до постанови КМУ №435.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Суспільство
Державна прикордонна служба України
Рава-Руська
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