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Financial Times

На одном из пунктов пропуска через границу ввели временные ограничения из-за ремонтных работ

Киев • УНН

 • 522 просмотра

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" временно затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ. Просим учитывать это при планировании поездок.

На одном из пунктов пропуска через границу ввели временные ограничения из-за ремонтных работ

В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе продолжаются ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно осложнено движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Детали

Как отмечается, сейчас на направлении выезда из Украины ведется прокладка инженерных сетей и демонтаж дорожного покрытия. Работы выполняются в рамках проекта обновления инфраструктуры пункта пропуска, цель которого – сделать пересечение границы более комфортным, безопасным и быстрым в будущем.

Просим учитывать это при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска

– говорится в сообщении пограничников.

Дополнительно

По информации ГПСУ, сейчас самая высокая загруженность фиксируется в пунктах "Краковец" и "Шегини". Средняя – в "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов". Наименее загружены "Нижанковичи" и "Смильница".

Напомним

Как сообщали УНН, в мае правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения. Изменения внесены в постановление КМУ №435.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Общество
Государственная пограничная служба Украины
Рава-Русская
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