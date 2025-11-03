$42.080.01
На кордоні з Польщею ще один пункт пропуску підключили до системи EES: що це означає для мандрівників

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Всі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, працюють у системі EES. Винятком залишається "Долгобичув-Угринів", який запрацює 4 листопада.

На кордоні з Польщею ще один пункт пропуску підключили до системи EES: що це означає для мандрівників

Пункт пропуску "Хребенне - Рава-Руська" став ще одним на кордоні з Польщею, який підключено до європейської системи в'їзду/виїзду EES, повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

"Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" підключено до європейської системи EES. Таким чином, усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES", - ідеться у повідомленні.

Єдиним винятком, як вказано, наразі залишається пункт пропуску "Долгобичув-Угринів", який функціонує в тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада.

Доповнення

Система Entry/Exit System запроваджується в країнах ЄС для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки. Під час першого в’їзду до країн ЄС після її запуску громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років). Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Державний кордон України
Львівська область
Європейський Союз
Рава-Руська
Україна
Польща