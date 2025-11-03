На границе с Польшей еще один пункт пропуска подключили к системе EES: что это значит для путешественников

Пункт пропуска "Хребенне - Рава-Русская" стал еще одним на границе с Польшей, который подключен к европейской системе въезда/выезда EES, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Пункт пропуска "Хребенне – Рава-Русская" подключен к европейской системе EES. Таким образом, все польские пункты пропуска, граничащие с Украиной в пределах Львовской области, уже работают в системе EES", - говорится в сообщении.

Единственным исключением, как указано, пока остается пункт пропуска "Долгобычув-Угринов", который функционирует в тестовом режиме. Его полноценный запуск запланирован на 4 ноября.

Дополнение

Система Entry/Exit System внедряется в странах ЕС для повышения эффективности пограничного контроля и безопасности. При первом въезде в страны ЕС после ее запуска граждане третьих стран, в частности украинцы, проходят расширенную регистрацию, включающую фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев (для лиц от 12 лет). Эта процедура проводится только один раз, после чего данные сохраняются в единой базе ЕС, что позволяет ускорить дальнейшее прохождение границы.

На границе с Польшей возможны задержки в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" из-за новой системы