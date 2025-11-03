На границе с Польшей возможны задержки в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" из-за новой системы
С 3 ноября 2025 года внедрение цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону может замедлить движение на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин". Путешественникам необходимо пройти первую регистрацию со сканированием паспорта и сбором биометрических данных.
Возможное замедление движения на границе с Польшей в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" из-за новой системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (EES), предупредили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.
В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан через п/п "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин"
Как указано, начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной стражи. "Это предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не нужны. Во время следующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена", - пояснили таможенники.
Как отмечается, внедрение системы может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. Поэтому рекомендуется планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.
