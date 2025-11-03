На границе с Польшей возможны задержки в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" из-за новой системы

$42.080.01
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 5446 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 5760 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 6666 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 19122 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 35595 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 59346 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58930 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56120 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77819 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 3570 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 7724 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 59356 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58937 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 118266 просмотра
На границе с Польшей возможны задержки в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" из-за новой системы

Киев • УНН

 • 164 просмотра

С 3 ноября 2025 года внедрение цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону может замедлить движение на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин". Путешественникам необходимо пройти первую регистрацию со сканированием паспорта и сбором биометрических данных.

На границе с Польшей возможны задержки в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" из-за новой системы

Возможное замедление движения на границе с Польшей в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" из-за новой системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (EES), предупредили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.

В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан через п/п "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин"

- сообщили в ведомстве.

Как указано, начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной стражи. "Это предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не нужны. Во время следующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена", - пояснили таможенники.

Как отмечается, внедрение системы может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. Поэтому рекомендуется планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Путешественников предупредили: Венгрия внедрила систему EES на всех пунктах пропуска с Украиной29.10.25, 11:57 • 4145 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная граница Украины
Украина
Польша