09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
07:00
Путешественников предупредили: Венгрия внедрила систему EES на всех пунктах пропуска с Украиной

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

С 28 октября на всех пунктах пропуска украинско-венгерской границы заработала система EES. Она предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран для ускорения контроля и учета сроков пребывания в ЕС.

Путешественников предупредили: Венгрия внедрила систему EES на всех пунктах пропуска с Украиной

На всех пунктах пропуска на границе Венгрии с Украиной введена система EES, сообщили в среду в Госпогранслужбе, пишет УНН.

С 28 октября во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран

- сообщили в ГПСУ.

Детали

EES, как отмечается, внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС. По данным венгерской стороны, ранее система начала действовать в пунктах пропуска "Берегшурань – Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь – Чоп" (с 21 октября).

"Обращаем внимание граждан: функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы", - подчеркнули в ГПСУ.

Путешественников призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

На трех пунктах пропуска на границе с Польшей возможно замедление движения: названа причина27.10.25, 17:14 • 4378 просмотров

Справка

Система EES (Entry/Exit System) - новая электронная система ЕС, которая заменяет штампы в паспорте на сбор биометрических данных для граждан третьих стран (не граждан стран ЕС) при пересечении границ Шенгенской зоны.

Юлия Шрамко

