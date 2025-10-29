Путешественников предупредили: Венгрия внедрила систему EES на всех пунктах пропуска с Украиной
Киев • УНН
С 28 октября на всех пунктах пропуска украинско-венгерской границы заработала система EES. Она предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран для ускорения контроля и учета сроков пребывания в ЕС.
С 28 октября во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран
Детали
EES, как отмечается, внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС. По данным венгерской стороны, ранее система начала действовать в пунктах пропуска "Берегшурань – Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь – Чоп" (с 21 октября).
"Обращаем внимание граждан: функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы", - подчеркнули в ГПСУ.
Путешественников призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
Справка
Система EES (Entry/Exit System) - новая электронная система ЕС, которая заменяет штампы в паспорте на сбор биометрических данных для граждан третьих стран (не граждан стран ЕС) при пересечении границ Шенгенской зоны.